Bilim insanları önerdi: Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirebilecek beş gıda
Koronavirüs pandemisi dünyayı kasıp kavururken bilim insanları enfeksiyon riskini azaltabilecekleri ve şiddetli semptomları önleyebilecekleri yollar arıyor. Yapılan araştırmalar düzenli beslenme ve bağışıklık sistemi arasında bir bağ olduğunu ortaya koyuyor. İşte bağışıklık sistemini güçlendirebilecek 5 gıda....
TON BALIĞI
Tavsiye eden kurum : Bohai Üniversitesi, Çin
Konserve ton balığı, Türkiye’de dahil olmak üzer tüm dünyada tüketilen püler besinler arasında yer alıyor. Omega-3 ve protein içeriği yüksek olan iyi bir B12 vitamini kaynağı olan ton balığının corona virüse karşı da vücudu güçlendirebileceği düşünülüyor.
Ekim ayında Food Chemistry dergisinde yayınlanan bilimsel bir makale, ton balığından elde edilen proteinlere ve bunların koronavirüs enfeksiyonunu önlemede rol oynayıp oynamadıklarına baktı. Çin’de yer alan Bohai Üniversitesi’nden araştırmacılar, ton balığını oluşturan peptitileri incelendi. Ardından ton balığı, vücut tarafından sindirildiğinde oluşturulan 142 peptidin, Covid-19’un vücuda girdiği Mpro enzimi ve ACE2 reseptörü ile nasıl reaksiyona girdiğini modellemek için bilgisayar sistemleri kullanıldı. ACE2, corona virüsün insan hücrelerine açılan kapısı olarak biliniyor ve Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün yüzeyinden çıkıntı yapan başak protein tarafından hedef alınıyor.
Tam adı ana proteaz olan Mpro, ise virüsün çoğalmasına sağlayan ve corona virüs tarafından oluşturulan enzime deniliyor. Çalışmada, ton balığı temelli 142 peptidin hem Mpro hem de ACE2 arasındaki etkileşimlere müdahale edebileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, ton balığındaki peptitlerin, Mpro üzerindeki 13 farklı amino asit ile etkileşime girdiğini ve virüsün çoğalmasını engelleyebileceğini gösterdi. ayrıca, peptitlerin ACE2 üzerindeki on konuma bağlandığına inanıyor; bunlardan sekizi başak proteinini hedefliyor.
CIVA ZEHİRLENMESİ UYARISI
Konuya ilişkin açıklama yapan, British Dietetic Association (BDA) sözcüsü Hannah Whittaker, “Araştırma, ton balığı (EM) içindeki bir proteinin bir ACE2 reseptörüne tutunduğunu ve potansiyel olarak SARS-CoV-2 bağlanmasını engelleyebileceğini gösteriyor. İnsanlar daha fazla ton balığı yemenin Covid-19’u durduracağını düşünebilir, ancak aşırı ton balığı tüketimi yüksek cıva içeriği nedeniyle sağlık üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir” ifadelerini kullandı.
BİTTER ÇİKOLATA VE ÜZÜM
Tavsiye eden kurum: North Carolina Eyalet Üniversitesi, ABD
Flavanoller, yeşil çay, misket üzümleri, bitter çikolata, yaban mersini ve şarap gibi birçok farklı gıda ürününde bulunan bir grup kimyasal bileşiğe denililiyor. 60 yaşın üzerindeki insanlarda kan dolaşımı ve gelişmiş zihinsel çeviklik dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları ile ilişkilendirilen maddeye ait flavan-3-ols olarak bilinen bir alt grubun, corona virüsle savaşmaya yardımcı olabileceği belirtldi. ABD’de yer alan North Carolina Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar flavanollerin Covid-19’la savaşmaya yardımcı olmak için bir kişinin bağışıklık sistemini nasıl etkilediğini görmek istedi ve Mpro enzimine odaklandı. Çalışmanın yazarı Profesör De-Yu Xie, “Yeni tip corona virüsteki iMpro enzimi, virüsün kendini kopyalaması ve bir araya getirmesi için gereklidir. Bu enzimi devre dışı bırakabilirsek, virüs ölür” dedi.
Frontiers in Plant Science dergisinde Aralık ayında yayınlanan çalışma, flavan-3-ol'lerin Mpro'ya bağlanabildiğini, işlevini engellediğini ve dolayısıyla çoğaltma ve yayılma yeteneğini engellediğini buldu. Xie, “Muscadine üzümlerinin kabuklarında ve tohumlarında bu önleyici kimyasallar bulunur. Çalışmamızın verileri, bu nutrasötik bileşiklerin ve yeşil çay, üzüm ve kakao özlerinin corona virüsün yıkımına yardımcı olmak için kullanılabileceğini önermektedir” açıklamasını yaptı.
KEFİR
Tavsiye eden kurumlar: Mısır Alexandria Üniversitesi ve Suudi Arabistan Prenses Nourah bint Abdulrahman Üniversitesi
Fermente süt ve tahıllardan yapılan ve ayran benzeri bir içecek olan kefirin iyi bir protein ve kalsiyum kaynağı olarak biliniyor. Kefir daha önce İrritabl Barsak Sendromu (IBS) semptomlarını hafifletmenin yanı sıra kan basıncını ve kolesterol seviyelerini iyileştirmekle ilişkilendirildi.
Bilim insanları, Ocak 2021'de yayınlanacak olan Biomedicine & Pharmacotherapy dergisinde kefirin corona virüs enfeksiyonuyla savaşmasına izin veren çeşitli antiviral özelliklere sahip olduğunu belirten bir çalışma sundu. Akademisyenler kefir ile ilgili araştırmaları gözden geçirdiler ve probiyotik özelliklerini, dang humması, zika ve hepatiti C gibi enfeksiyonlara karşı antiviral etki geçmişini ve corona virüs ile nasıl etkileşime girebileceğini analiz etti.
Şiddetli yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarında vücudun bağışıklık sisteminin sadece enfekte olanlardan ziyade sağlıklı hücrelere saldırmaya başladığı ölümcül olabilen bir durum görülüyor. Bu uzun süreli kendini sabotaj durumu 'sitokin fırtınası' olarak biliniyor. Araştırmacılar, araştırmada 'kefirin bir anti-enflamatuar ajan görevi görebileceğini, bu nedenle sitokin fırtınasını önlemede etkili olabileceğini belirtti. Buna göre kefir, aşırı reaksiyondan sorumlu olduğuna inanılan IL-6, IL-1, TNF-α ve interferon-γ adı verilen bilinen sitokinlerin üretimini inhibe ederek, çoğalmasını durduruyor.