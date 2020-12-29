Bilim insanları önerdi: Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirebilecek beş gıda

KEFİR

Tavsiye eden kurumlar: Mısır Alexandria Üniversitesi ve Suudi Arabistan Prenses Nourah bint Abdulrahman Üniversitesi

Fermente süt ve tahıllardan yapılan ve ayran benzeri bir içecek olan kefirin iyi bir protein ve kalsiyum kaynağı olarak biliniyor. Kefir daha önce İrritabl Barsak Sendromu (IBS) semptomlarını hafifletmenin yanı sıra kan basıncını ve kolesterol seviyelerini iyileştirmekle ilişkilendirildi.



Bilim insanları, Ocak 2021'de yayınlanacak olan Biomedicine & Pharmacotherapy dergisinde kefirin corona virüs enfeksiyonuyla savaşmasına izin veren çeşitli antiviral özelliklere sahip olduğunu belirten bir çalışma sundu. Akademisyenler kefir ile ilgili araştırmaları gözden geçirdiler ve probiyotik özelliklerini, dang humması, zika ve hepatiti C gibi enfeksiyonlara karşı antiviral etki geçmişini ve corona virüs ile nasıl etkileşime girebileceğini analiz etti.



Şiddetli yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarında vücudun bağışıklık sisteminin sadece enfekte olanlardan ziyade sağlıklı hücrelere saldırmaya başladığı ölümcül olabilen bir durum görülüyor. Bu uzun süreli kendini sabotaj durumu 'sitokin fırtınası' olarak biliniyor. Araştırmacılar, araştırmada 'kefirin bir anti-enflamatuar ajan görevi görebileceğini, bu nedenle sitokin fırtınasını önlemede etkili olabileceğini belirtti. Buna göre kefir, aşırı reaksiyondan sorumlu olduğuna inanılan IL-6, IL-1, TNF-α ve interferon-γ adı verilen bilinen sitokinlerin üretimini inhibe ederek, çoğalmasını durduruyor.