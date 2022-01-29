Bilim insanları uzun yaşamının sırrını verdi

Çalışma ile ilgili raporda yaşlanma sürecinin tamamen tersine çevrilmesinin muhtemelen imkansız olduğunu ancak daha kısa ömürlere yol açan faktörleri belirlemek, yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini vurguladı.

Araştırmanın başında yer alan Edinburgh Üniversitesi MRC İnsan Genetiği Birimi üyesi Dr. Paul Timmers yaptığı açıklamada, "Bu iki anahtar proteinin tanımlanması, sağlıklı yaşam yıllarının uzatılmasına yardımcı olabilir" dedi.