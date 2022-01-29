Bilim insanları uzun yaşamının sırrını verdi
İskoçya'da yapılan araştırmada, kanda bulunan iki protein türünün kişinin daha kısa yaşamasına neden olabileceği belirtildi.
İskoçya’da bilim insanları, insan ömrünü etkileyen kan hücreleri ile ilgili yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmada, kanda yer alan iki protein çeşidinin seviyesinin düşürülmesinin ömrü uzatabileceği belirtildi.
İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bir kişinin kanında bulunan iki protein türünün, kişinin yaşamı boyunca daha kötü sağlığa sahip olmasına ve daha kısa yaşamasına neden olabileceğini ortaya koydu.
Çalışmada, kişilerin kanlarında yüksek düzeyde apolipoprotein (LPA) ve vasküler hücre adezyon molekülü 1 (VCAM1) bulunan kişilerin genellikle daha kısa yaşam sürdüğü tespit edildi.
Araştırmayı gerçekleştiren ekip, kandaki bu protein seviyelerini azaltabilecek ilaçların veya diğer tedavilerin geliştirilmesinin insanların daha uzun, daha sağlıklı yaşamalarına yardımcı olabileceğine inandıklarını aktardı.
Çalışma ile ilgili raporda yaşlanma sürecinin tamamen tersine çevrilmesinin muhtemelen imkansız olduğunu ancak daha kısa ömürlere yol açan faktörleri belirlemek, yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini vurguladı.
Araştırmanın başında yer alan Edinburgh Üniversitesi MRC İnsan Genetiği Birimi üyesi Dr. Paul Timmers yaptığı açıklamada, "Bu iki anahtar proteinin tanımlanması, sağlıklı yaşam yıllarının uzatılmasına yardımcı olabilir" dedi.