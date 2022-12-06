Bilim insanları yeni kabusun adını açıkladı: ''BQ1''
Bilim insanları, 50 ülkede tespit edilen Covid-19'un Omicron varyantının yeni bir türü olan BQ1'in Covid tedavilerine dirençli olduğunu açıkladı. BQ1 adlı varyanta karşı tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiği belirtildi.
İrlandalı virolog Connor Bamford, son haftalarda BQ1 varyantıyla ilgili haberleri takiben insanlara tetikte olmalarını tavsiye etti.
"YENİ COVİD-19 DALGALARI GÖRÜNMEYE DEVAM EDECEK"
Belfast Telegraph'a konuşan Bamford, "Bence bu konuda biraz endişelenmemiz gerekiyor. Sürekli olarak, hala yayılabilen ve bağışıklığımızı aşabilen farklı varyantların ortaya çıktığını görüyoruz. Yeni Covid-19 dalgaları görmeye devam edeceğiz” dedi.
BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ KİŞİLERE UYARI
Diğer taraftaftan Bamford, omicronun BQ1 varyantının, bağışıklığı baskılanmış kişiler için büyük bir zorluk oluşturabileceğini söyledi. Bamford, “Bağışıklığı baskılanmış kişilerde enfeksiyonu önlemek ve tedavi etmek için tasarlanan tedavilerin BQ1'e karşı işe yaramayacağı anlaşılmıştır” diye konuştu.
BQ1’İN BELİRTİLERİ NELERDİR?
BQ1 semptomları diğer Covid-19 varyantlarına benzer ve ateş, öksürük, bitkinlik, tıkanıklık, boğaz ağrısı, mide bulantısı, ishal ve baş ağrılarını içeriyor.