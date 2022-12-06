Bilim insanları yeni kabusun adını açıkladı: ''BQ1''

BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ KİŞİLERE UYARI

Diğer taraftaftan Bamford, omicronun BQ1 varyantının, bağışıklığı baskılanmış kişiler için büyük bir zorluk oluşturabileceğini söyledi. Bamford, “Bağışıklığı baskılanmış kişilerde enfeksiyonu önlemek ve tedavi etmek için tasarlanan tedavilerin BQ1'e karşı işe yaramayacağı anlaşılmıştır” diye konuştu.