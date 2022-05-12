Bilim insanlarından tartışma yaratacak adım: Ölümü yenme ihtimali doğdu!

Bilim insanları, retinadaki fotosensitif hücrelerin ölümden 5 saat sonra bile birbirleriyle iletişime geçtiğini ve ışıklara tepki verdiğini açıklarken, “Retinadaki bu nöronlar merkezi sinir sisteminin bir uzantısı ve bu sinir sisteminde beyin ve omurilik de bulunuyor. Dolayısıyla diğer merkezi sinir sistemi hücreleri de iyileştirilebilir” ifadesini kullandı.