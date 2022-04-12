Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan ''bayram'' müjdesi

“Salgın hala devam ediyor dedik ama salgının etkisinin da azaldığını söylemek mümkün”

2022 yılının başından bu yana 4 aylık periyodu değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Salgın hala devam ediyor dedik ama salgının etkisinin da azaldığını söylemek mümkün. Dünyanın pek çok yerinde böyle. Farklı olarak bir tek Asya’da, salgının çıktığı yerde yükseklik devam ediyor. Ülkemiz için baktığımızda son 4 aylık tabloyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ocak başında Omicron’un ülkemize yeni gelmesi ile birlikte yaklaşık 65 bin kadar günlük vakamız vardı ve ortalama 141 vatandaşımız vefat ediyordu. Aynı rakam bunu 10 Ocak, 10 Şubat, 10 Mart, 10 Nisan şeklinde hesaplamak gerekirse şubat ayında maalesef Omicron’un da etkisi ile günlük vakalar 98 binleri görmüştü. Daha sonra biliyorsunuz 110 binlere kadar çıktı ve bir günde 264 vatandaşımızı kaybetmiştik tam bundan 2 ay kadar önce. Geçtiğimiz mart ayında aşağı doğru yol alacağını, 2 aylık bir süre içerisinde Omicron varyantının etkisini yitireceğini sizlerle de paylaşmıştık. 29 bine kadar düşen vakalar ve 140’lara kadar düşen vefatlar söz konusu oldu. Şu an geldiğimiz noktada da yaklaşık günlük 5 bin 600 vaka ve 30 kişinin vefat ettiği bir süreçle karşı karşıyayız. Bu bize şunu gösteriyor, evet salgın devam ediyor ama etkisi iyice azaldı. Bu etkinin azalmasının devamını sağlamak da bizlerin elinde” şeklinde konuştu.