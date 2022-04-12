Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan ''bayram'' müjdesi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarındaki düşüşü değerlendirdi. İlhan, ''Bayramda ya da bayram sonrasında, haziran ayı başında daha da iyi rakamları görebileceğimizi söylemek mümkün'' dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, korona virüs vaka sayılarında düşen seyri İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi.
Vaka sayılarında yaşanan düşüşün sürekliliği ve devamı için bireysel tedbirlere uyulması, özellikle risk grubunda bulunan büyüklerin hatırlatma dozlarının yapılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, “Bir kere en büyük temennimiz bu bayramda büyüklerimizle bir arada olmak. Ama tabii bazı kuralların da yine geçerli olacağını ifade etmek gerekiyor. Özellikle büyüklerimiz diye söze başladım. Çünkü büyüklerimiz genelde 65 yaş ve üzeri oluyor, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız oluyor. Bu vatandaşlarımızı ziyarete gittiğimizde onların ya da bizim maske takmamız, kapalı ortamdaysak olabildiğince az kalabalık yapmamız ve onları korumamız gerekiyor. Bu arada özellikle büyüklerimizin aşıları eksikse veya hatırlatma dozlarını olmamışlarsa aşılarını olsunlar. Çünkü salgın hala devam ediyor. Rakamlar aşağı gidiyor. Günlük vefat sayımız 30 civarında ama maalesef bunların içerisinde büyüklerimiz, aşısı eksik olan, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız söz konusu” ifadelerini kulandı.
“Salgın hala devam ediyor dedik ama salgının etkisinin da azaldığını söylemek mümkün”
2022 yılının başından bu yana 4 aylık periyodu değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Salgın hala devam ediyor dedik ama salgının etkisinin da azaldığını söylemek mümkün. Dünyanın pek çok yerinde böyle. Farklı olarak bir tek Asya’da, salgının çıktığı yerde yükseklik devam ediyor. Ülkemiz için baktığımızda son 4 aylık tabloyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ocak başında Omicron’un ülkemize yeni gelmesi ile birlikte yaklaşık 65 bin kadar günlük vakamız vardı ve ortalama 141 vatandaşımız vefat ediyordu. Aynı rakam bunu 10 Ocak, 10 Şubat, 10 Mart, 10 Nisan şeklinde hesaplamak gerekirse şubat ayında maalesef Omicron’un da etkisi ile günlük vakalar 98 binleri görmüştü. Daha sonra biliyorsunuz 110 binlere kadar çıktı ve bir günde 264 vatandaşımızı kaybetmiştik tam bundan 2 ay kadar önce. Geçtiğimiz mart ayında aşağı doğru yol alacağını, 2 aylık bir süre içerisinde Omicron varyantının etkisini yitireceğini sizlerle de paylaşmıştık. 29 bine kadar düşen vakalar ve 140’lara kadar düşen vefatlar söz konusu oldu. Şu an geldiğimiz noktada da yaklaşık günlük 5 bin 600 vaka ve 30 kişinin vefat ettiği bir süreçle karşı karşıyayız. Bu bize şunu gösteriyor, evet salgın devam ediyor ama etkisi iyice azaldı. Bu etkinin azalmasının devamını sağlamak da bizlerin elinde” şeklinde konuştu.
“Bayramda ya da bayram sonrasında, haziran ayı başında daha da iyi rakamları görebileceğimizi söylemek mümkün”
Korona virüsle mücadelede bireysel tedbirlerin olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İlhan, “Bizim yapmamız gereken şey, malum havalar iyice düzelmeye başladı. Özellikle batı ve deniz kenarı kesimlerde havalar daha iyiye doğru yol alıyor. Kapalı alanların havalandırılmasına dikkat ederek, kapalı alanlarda maske takarak, mesafeye dikkat ederek ve özellikle büyüklerimizin aşılanmasına, hatırlatma dozlarına özen göstererek, bizlerin bu özverili davranışları ile inşallah daha aşağı gidebileceğimizi söylemek mümkün. İnşallah mayıs ayı geldiğinde, bayramda ya da bayram sonrasında, haziran ayı başında daha da iyi rakamları görebileceğimizi söylemek mümkün” açıklamasında bulundu.