Bilimsel olarak kanıtlandı: 5 bin yıllık bu mağara hastalara şifa dağıtıyor

'ORTALAMAMIZ 347 METREDEN, 402 METREYE ÇIKTI'

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tahsin Barış Değer, hastalardaki olumlu değişimlerle ilgili rakamları paylaşarak, şunları kaydetti:

"12 KOAH, 2 tane astım, bronşit hastalarına, nefes darlığı derecesini ölçen bir skala uyguladık. Bu skalada seansa başlamadan önce olan puan ortalaması 3,2 iken hastalarımız 15 günlük tedavilerinden sonra yapılan ölçümde bu değer 1,7’ye düştü. Bu şu demek, hastalarımız neredeyse 2 katı kadar daha rahat nefes alıyor anlamına geliyor. İkinci bir değerde KOAH hastaları değerlendirme skalası diye, burada da hastanın öksürüğünden balgamından rahat uyuyup uyuyamamasından, merdivenleri çıkarken nefes darlığı yaşamasına kadar KOAH hastalığını değerlendiren bir skala idi bu. Bu skalada hastalarımız tedaviye başlamadan önce yapılan ölçümlerde ortalama 22 iken 15 gün sonra tedavi bittiği zamanki değer 13’e düştü. Bu da KOAH hastalığı semptomlarında düşüş olduğunu gösteriyor. Üçüncü olarak yaşam kalitesi ölçeği kullandık. Hem fiziksel hem de mental yani ruhsal boyutu vardı. İkisinde de çok ciddi bir şekilde artış tespit ettik. Bunların dışında göğüs hastalıkları uzmanımız 6 dakika yürüme testi yaptı. Ve ortalamamız bu hastalarımızda 347 metre iken 15 günlük seans sonunda 402 metreye çıktı. Yani 6 dakika süre içinde hastalarımız, seans sonrasında daha fazla yürüdü. Son olarak da BODE indeksi derecesi hastalarımızda 4,4 iken tedavi sonrasında 2,5’e düştü. Yani istatiksel olarak KOAH hastalığının klinik sürecinin iyiye gittiğini gösteren bir sonuç ortaya çıktı. ÇAKÜ’den etik kurulu onayı da aldık. Bu ikinci grup hastalarımızın da aynı şekilde istatiksel değerlerini aldıktan sonra bu çalışmayı bir akademik makale olarak uluslararası bir dergide yayınlamayı düşünüyoruz."