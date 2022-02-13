''Birlikte olduktan sonra uyudu'' diye kızmayın! İşte cinsel ilişkiden sonra uyutan neden
Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu uyuyakalıyor. Partnerler bu durumu hoş olmayan bir hareket olarak görse de, bunun bilimsel bir nedeni var.
Seks sırasında beyin, kimyasallarının bir karışımını serbest bırakır. Bunlara norepinefrin, serotonin, oksitosin, vazopressin, nitrik oksit (NO) ve hormon prolaktin dahildir.
Prolaktin, cinsel doyum duygusuyla bağlantılıdır. Cinsel ilişki sırasında olduğu gibi, prolaktin seviyeleri uyku sırasında daha yüksek olma eğilimindedir. Bu hormon ayrıca erkeklerin neden mastürbasyondan sonra değil, birlikte seksten sonra genellikle uykulu hale geldiğini açıklayabilir.
Mynet'te yer alan habere göre bilim insanları neden olduğundan tam olarak emin olmasalar da bir partnerle orgazm olmak, solo orgazmdan dört kat daha fazla prolaktin salgıladığını ortaya çıkardı.
Orgazm sırasında salınan oksitosin ve vazopressin de uykuyla ilişkilidir. Onların salınımı sıklıkla vücut saatini düzenleyen hormon olan melatonin salınımının yanında getirir.