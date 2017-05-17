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  3. 17 Mayıs 2017 10:15

Bitki ve meyvelerin bilinmeyen özellikleri

Bitki ve meyvelerin bilinmeyen özellikleri

Birçok bitki kanserden kalp damar sağlığına kadar pek çok hastalığa iyi geliyor. Peki bu hastalıklar ve bitki ile meyvelerin faydaları neler?

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Bitki ve meyvelerin bilinmeyen özellikleri

KANSER HASTALIĞI

BROKOLİ

Brokoli selenyum, potasyum, kükürt ve diyet lifi bakımından oldukça zengindir.Aynı zamanda kansere neden olan hücrelere etki ederek ortadan kalkmasını sağlar. İdrar yolları, kalın bağırsak ve göğüs kanserine karşıda koruyucudur. Brokoli çiğ ya da buharda pişirilerek tüketilebilir.

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Bitki ve meyvelerin bilinmeyen özellikleri

ÇÖREK OTU

İçerisinde A, C, B1 ve B6 vitaminleri ile selenyum, çinko, magnezyum minerali içeren çörek otunun en önemli bileşimi ise thymol türevi thymoquinon'dur.

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Bitki ve meyvelerin bilinmeyen özellikleri

Thymoquinon ise akciğer, baş-boyun, kalınbağırsak, karaciğer, karın zarı, lösemi, lenfoma, göğüs, pankreas, prostat ve yumuşak dokulu kanserlere faydalıdır. Çörekotu günde bir tatlı kaşığı tüketilebilir ancak hamile kadınların tüketilmesi önerilmez.?

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