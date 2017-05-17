Bitki ve meyvelerin bilinmeyen özellikleri
Birçok bitki kanserden kalp damar sağlığına kadar pek çok hastalığa iyi geliyor. Peki bu hastalıklar ve bitki ile meyvelerin faydaları neler?
KANSER HASTALIĞI
BROKOLİ
Brokoli selenyum, potasyum, kükürt ve diyet lifi bakımından oldukça zengindir.Aynı zamanda kansere neden olan hücrelere etki ederek ortadan kalkmasını sağlar. İdrar yolları, kalın bağırsak ve göğüs kanserine karşıda koruyucudur. Brokoli çiğ ya da buharda pişirilerek tüketilebilir.
ÇÖREK OTU
İçerisinde A, C, B1 ve B6 vitaminleri ile selenyum, çinko, magnezyum minerali içeren çörek otunun en önemli bileşimi ise thymol türevi thymoquinon'dur.