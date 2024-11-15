  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Sağlık
  4. Uzmanlar uyardı 1 hafta tamam, 2 hafta tamam ama sonra...

Bitmek, geçmek bilmeyen öksürüğe dikkat

Uzmanlar 3 haftayı geçen öksürüğün farklı hastalıkların belirtisi olabileceği konusunda uyardı.

Kaynak: İHA
Bitmek, geçmek bilmeyen öksürüğe dikkat - Resim: 1

Uzun süreli öksürük hakkında bilgilendirmede bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Zengin, “3 haftayı geçen öksürüklere kronik-geçmeyen öksürük denmektedir. Geçmeyen öksürük bir takım farklı hastalıkların habercisi olabilir" dedi.

1 / 7
Bitmek, geçmek bilmeyen öksürüğe dikkat - Resim: 2

Öksürüğün kısaca ne olduğundan bahseden Uzm. Dr. Zengin, “Öksürük hava yollarını temizlemeyi sağlayan koruyucu bir reflekstir. Zannedildiğinin aksine sadece akciğer hastalıkları öksürüğe neden olmaz. Geniz akıntısı, alerjen maddeler, sigara içimi, hava kirliliği, reflü ve bazı ilaçlar da öksürük nedenidir. En sık gribal-viral enfeksiyonlarda hava yollarını mukustan temizlemek için öksürük gerçekleşir” diye konuştu.

2 / 7
Bitmek, geçmek bilmeyen öksürüğe dikkat - Resim: 3

Hangi bireylerin risk altında olduğuna değinen Uzm. Dr. Zengin, “Kronik hava yolu hastalığı (astım ve KOAH gibi) olanlarda, alerjik bireylerde, sigara-tütün ürünlerini kullananlarda ve reflü tanısı olan kişilerde daha sık öksürük gözlenir” şeklinde konuştu.

3 / 7
Bitmek, geçmek bilmeyen öksürüğe dikkat - Resim: 4

Uzman hekime ne zaman başvurulması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Zengin, “3 haftayı geçen öksürük, öksürüğe eşlik eden nefes darlığı ve göğüs ağrısı durumları, kanlı balgamlı öksürük ve tedaviye rağmen devam eden inatçı öksürüklerde hekime başvurulmalıdır” dedi.

4 / 7