Bitter çikolata ile ilgili ezber bozan araştırma
Yüzlerce yıldır kakao çekirdeklerinden değişik formlarda çikolata üretiliyor. Bazı kültürlerde buna şeker ve süt ekleniyor, paketlemeler yapılıyor. Peki kakao gerçekten söylendiği kadar sağlıklı mı?
Yüzlerce yıldır kakao çekirdeklerinden değişik formlarda çikolata üretiliyor. Bazı kültürlerde buna şeker ve süt ekleniyor, paketlemeler yapılıyor. Peki kakao gerçekten söylendiği kadar sağlıklı mı?
Kakaoyu geleneksel olarak tüketmenin, yani içine başka katkı maddeleri katmadan yemenin sağlığa yararlı olup olmadığı tartışılıyor. Amerikan Kanser Topluluğu'ndaki epidemoloji araştırmalarının direktörü uzman Marji McCullough, Panama'nın kuzeybatısındaki San Blas Adaları'nda yaşayan Kuna yerlilerini örnek gösteriyor.
Onlarda düşük olan kan şekeri yaşlandıkça artmıyor, kalp krizi geçirme, diyabet ve kanser olma oranları düşük, ayrıca ölüm yaşı oldukça yüksek. Bilimsel araştırmaların aşırı tuzun kan şekerini yükselttiği yönündeki bulgularının aksine bu topluluğun tuz tüketimi, ABD'de yaşayan ortalama bir insandan çok daha fazla.
McCullough, Kuna yerlilerinin günlük besin tüketimini öğrenmek için bölgeye gittiğinde, onların yaklaşık dört bardak kakao ya da kakaolu ve az şekerli su içtiğini fark etti. Ancak onların sağlığının tamamen kakaoya bağlı olup olmadığından emin olamadı çünkü Kuna yerlilerinin aynı zamanda ABD ortalamasından iki kat daha fazla meyve ve dört kez daha fazla balık tükettiğini gördü. Ayrıca çok hareketli bir yaşam tarzları vardı.