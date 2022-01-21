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Bitter çikolatanın ''inanamayacağınız'' bir faydası ortaya çıktı

Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, bitter çikolata tüketmenin kanserle mücadeleye yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Bitter çikolatanın ''inanamayacağınız'' bir faydası ortaya çıktı - Resim: 1

Çikolatanın içerisindeki magnezyumun vücudun bağışıklık tepkisini güçlendirmede kilit rol üstlendiğini belirten bilim insanları, insan vücudunun kanserle mücadeledeki temel silahı olan 'T hücrelerinin' yalnızca magnezyum bakımından zengin olan ortamlarda etkili olduğunu tespit etti.

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Bitter çikolatanın ''inanamayacağınız'' bir faydası ortaya çıktı - Resim: 2

Magnezyum bitter çikolatanın yanı sıra, yeşil sebzelerde, kepekli ekmekte, fındıkta, avokadoda ve esmer pirinçte de bulunuyor.

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Bitter çikolatanın ''inanamayacağınız'' bir faydası ortaya çıktı - Resim: 3

İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nden Prof. Dr. Christoph Hess, konuya ilişkin açıklamasında, "Bunu klinik olarak hastalar üzerinde gözlemleyip doğrulayabilmek için tümörlerdeki magnezyumu hedeflenen bir şekilde artırmanın yollarını arıyoruz" dedi.

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Bitter çikolatanın ''inanamayacağınız'' bir faydası ortaya çıktı - Resim: 4

'Kanında magnezyum düzeyi yetersiz olan hastalarda, kansere karşı immünoterapi tedavisi daha az etkili'

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