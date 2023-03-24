Biz lıkır lıkır içiyoruz ama uzmanlar ''afiyet olsun'' demedi!

Prof. Dr. Aziz Ekşi, söz konusu içeceklerdeki meyve oranının önemli bir yer tuttuğunu ve ne anlama geldiğini açıklayarak, “Meyve oranı; ambalaj içindeki içeceğin ne kadarının meyveden geldiğini göstermektedir. Geri kalanı su, şeker, asit gibi maddelerden oluşmaktadır. Eğer meyveye en yakın olanını içmek istiyorsak etiketinde 'meyve suyu yüzde 100' yazanı tercih etmeliyiz. Meyveye ikinci yakın olan meyve nektarıdır. Bunların meyve oranı meyve çeşidine göre yüzde 35- 50 arasındadır. Üçüncü sırada meyveli içecek geliyor. Bunların meyve oranı genellikle yüzde 10'dur. Kalanı su ve şekerden oluşuyor. Son sırada ise aromalı içecek yer alıyor. Bunların meyve oranı yüzde sıfır veya sıfıra yakındır. Genellikle şeker, su, boya ve meyvenin kokusundan oluşmaktadır. Dolayısı ile önce etiketi okumalıyız. Meyveye en yakın (önce meyve suyu sonra meyve nektarı) olanını tercih etmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.