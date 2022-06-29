Bu belirtiler varsa dikkat: Kanser habercisi olabilir

Çağımızın en korkulan hastalıkları arasında bulunan kanser, birçok kişinin korkulu rüyası konumunda. Erken teşhisin hayati öneme sahip olduğu kanser hastalığı için, belirtiler bu sebeple oldukça önemli. İşte kanser hastalığında sıklıkla rastlanan ilk belirtiler...