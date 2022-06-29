Bu belirtiler varsa dikkat: Kanser habercisi olabilir
Çağımızın en korkulu hastalıklarından olan kanser için erken teşhis çok önemlidir. İşte kansere yol açabilecek rahatsızlıklar...
Çağımızın en korkulan hastalıkları arasında bulunan kanser, birçok kişinin korkulu rüyası konumunda. Erken teşhisin hayati öneme sahip olduğu kanser hastalığı için, belirtiler bu sebeple oldukça önemli. İşte kanser hastalığında sıklıkla rastlanan ilk belirtiler...
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Kanser hastalığının erken teşhisi, oldukça önemli bir konu. Bu sebeple ortaya çıkan belirtileri ciddiye alarak muayene olmak, kanserden sizi mümkün olduğunca uzak tutacaktır.
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Peki kanserin ilk evreleri hangi belirtiler ile gün yüzüne çıkıyor? İşte madde madde kanserin habercisi olan belirtiler...
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Eğer nefes darlığı veya hırıltınız önceden yokken birden ortaya çıktı ve artık canınızı sıkıyorsa
Geçmeyen öksürüğünüz ve göğüs ağrınız varsa
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