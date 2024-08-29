Bu belirtileri olanlar dikkat: Batı Nil Virüsü ölümle sonuçlanabilir

"Belirtiler genelde birkaç gün sürer"

Acar, tokalaşma, sarılma gibi sosyal temas yoluyla virüsün insana bulaşmayacağını belirterek öksürme-hapşırma veya öpüşme yoluyla, standart önlemlerin alınması durumunda hastanede sağlık çalışanlarına da bulaşmayacağını kaydetti.Acar, virüsün farklı belirtileri olduğuna işaret ederek, virüs bulaşanların yüzde 80'inde herhangi belirti veya bulgu ortaya çıkmadığını belirtti.Enfekte kişilerin yüzde 20'sinde sivrisinek tarafından ısırıldıktan 2-14 gün sonra ateş, baş ağrısı, vücut ağrısı, bulantı, kusma ve daha az olarak da ciltte döküntüyle hafif seyirli bir hastalık tablosu ortaya çıktığını kaydeden Acar, "Bu belirtiler genelde birkaç gün sürer, nadiren birkaç haftaya kadar uzayabilir. Tipik ateş ve kas ağrısı (miyalji) olan çoğu kişi tamamen iyileşir, ancak yorgunluk ve güçsüzlük haftalarca veya aylarca sürebilir. Hastaların yüzde 0,5-1'i gibi çok az bir kısmında santral sinir sitemini etkileyen ağır hastalık tablosu gelişebilir. Ensefalit (beyin iltihabi), menenjit (beyin zarlarının enfeksiyonu) veya gevşek felçle (çocuk felcine benzer bir tablo) karakterize ciddi merkezi sinir sistemi hastalıklarına neden olabilir." açıklamasını yaptı.