Bu besinler çabuk acıktırıyor! Sahurda asla tüketmemeniz gereken yiyecek ve içecekler
Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Oruç tutacaklar için beslenme önerilerinde bulunan Diyetisyen Yasin Ayyıldız, sahurda uzak durulması gereken besinleri açıkladı.
Ramazan ayı vücudunuzun ve ruhunuzun arındırıldığı bir aydır. Bu ayda yeterli ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Çünkü vücudunuz uzun süre aç ve susuz kalmaktadır. Bu durumda kişi yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmezse bağışıklık sisteminde zayıflama, kas kaybı, vücut da yağlanma gibi problemler ortaya çıkmaktadır. Bu problemleri önlemek için kesinlikle sahur yapılmalıdır.
Oruç tutarken sahurda fazla tüketmeme rağmen çok acıkıyorum ve bu yüzden kendimi sürekli yemek yemeyi hayal ederken buluyorum şeklinde düşünüyorsanız sahur yaparken bazı besinlerin tüketiminde yanlışlık yapıyorsunuz demektir. Bazı besinleri sahurda oldukça sık tüketiyor olabilirsiniz. Bu durumda sizin kısa süreli tokluk ardından hemen acıkmanıza neden oluyor olabilir.
Besinlerin lif oranı-glisemik indeksi-glisemik yükü-şeker içeriği-yağ içeriği-pişirme yöntemleri bireyin açlık tokluk hissi üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Besinlerden bağımsız olarak hormon değerleri-insülin direnci-ilaç kullanımı da sizlerin açlık-tokluk mekanizmasını üzerinde rol oynamaktadır.
Diyet lif, insan ince bağırsağında sindirilmeyen buna karşılık kalın bağırsakta tamamen veya kısmen fermente olan, bitkilerin yenilebilir kısımlarıdır. Lif oranı yüksek besinler bireyi daha uzun süre tok tutmaktadır. Sahurda lif oranı yüksek sebzeler-tam tahıllı ürünler eklediğinizde uzun süre tok kalacaksınız. Fakat lif oranı düşük meyve suyu-beyaz ekmek-beyaz unlardan yapılan ürünler tüketildiğinde birey daha fazla açlık hissiyle karşılaşacaktır.