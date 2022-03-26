Bu besinler çabuk acıktırıyor! Sahurda asla tüketmemeniz gereken yiyecek ve içecekler

Ramazan ayı vücudunuzun ve ruhunuzun arındırıldığı bir aydır. Bu ayda yeterli ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Çünkü vücudunuz uzun süre aç ve susuz kalmaktadır. Bu durumda kişi yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmezse bağışıklık sisteminde zayıflama, kas kaybı, vücut da yağlanma gibi problemler ortaya çıkmaktadır. Bu problemleri önlemek için kesinlikle sahur yapılmalıdır.