Bu besinlere dikkat! Migren ataklarını tetikliyor: Migrene ne iyi gelir?

Migren ve beslenme arasında karmaşık bir ilişki bulunmaktadır. Bazı besin içerikleri sinir yollarını etkileyerek ağrı oluşturabilmektedir. Migrene ilişkin akut ve önleyici tedaviler ile birlikte beslenme de önemli bir parça olarak görülmektedir. Migren hastalarının değerlendirilmesinde tüketilen besinler sorgulanmakta ve hastanın beslenme günlüğü tutması sağlanarak atak zamanlarında dikkat edilmesi gereken besinler belirlenebilmektedir. Yalnızca beslenmeye dikkat edilerek migren ağrılarında %30’a kadar azalma sağlamaktadır.