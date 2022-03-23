Bu besinlere dikkat! Migren ataklarını tetikliyor: Migrene ne iyi gelir?
Diyetisyen Burak Çetiner, migren ağrısını tetikleyen besinleri sıraladı. İşte migreni olanların dikkat etmesi gereken besinler...
Migren ve beslenme arasında karmaşık bir ilişki bulunmaktadır. Bazı besin içerikleri sinir yollarını etkileyerek ağrı oluşturabilmektedir. Migrene ilişkin akut ve önleyici tedaviler ile birlikte beslenme de önemli bir parça olarak görülmektedir. Migren hastalarının değerlendirilmesinde tüketilen besinler sorgulanmakta ve hastanın beslenme günlüğü tutması sağlanarak atak zamanlarında dikkat edilmesi gereken besinler belirlenebilmektedir. Yalnızca beslenmeye dikkat edilerek migren ağrılarında %30’a kadar azalma sağlamaktadır.
Beslenme kaynaklı tetikleyicilerin en başında açlık vardır. İkinci sırada ise çikolata ve alkol gelmektedir.
Migren hastaları bazen besin öğelerinden bir ya da birden fazlasına karşı hassas olabilirler. Baş ağrısını tetikleyen besinlerin içerisinde bulunan bazı kimyasallar MSG (monosodyum glutamat), nitrat, nitrit, tiramin ve histamin içeren diğer aminlerdir.
*Sert, Aşırı Tuzlu ve Çedar Peynir Çeşitleri, tiramin içeriklerinden dolayı atak riskini arttırmaktadır.
*Çikolata, feniletilamin içeriğinden dolayı atak riskini arttırmaktadır.
*Turunçgiller, oktopamin içeriğinden dolayı atak riskini arttırmaktadır.
*Alkollü İçecekler, histamin içeriğinden dolayı atak riskini arttırmaktadır.
*Yer Fıstığı, IGG(İmmünglobülin G) antikoru içeriğinden dolayı atak riskini arttırmaktadır.
*Kafein bağımlılığı ve aşırı kahve tüketimi de zonklayıcı baş ağrısı ve migren ile ilişkilendirilmektedir.