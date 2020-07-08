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  3. 08 Temmuz 2020 08:55

Bu besinleri birlikte tüketirken dikkat!

Yiyeceklerin birbirleriyle uyumu eski bir yemek yeme felsefesidir. Yemek yeme konusunda daha çok yemeklerin birbirleri ile uyumunu ve bir araya geldiklerinde ortaya çıkan lezzeti önemseriz. Oysaki lezzetinden daha önemli olan konu ise tüketilen besinden elde edilecek en fazla yarardır. Peki, hangi besinler birlikte tüketilmelidir? Birlikte tüketildiğinde zararlı olan besinler...

Bu besinleri birlikte tüketirken dikkat!

Yiyeceklerin birbirleriyle uyumu eski bir yemek yeme felsefesidir. Yemek yeme konusunda daha çok yemeklerin birbirleri ile uyumunu ve bir araya geldiklerinde ortaya çıkan lezzeti önemseriz. 

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Bu besinleri birlikte tüketirken dikkat!

Oysaki lezzetinden daha önemli olan konu ise tüketilen besinden elde edilecek en fazla yarardır. 

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Bu besinleri birlikte tüketirken dikkat!

Peki, hangi besinler birlikte tüketilmelidir? Birlikte tüketildiğinde zararlı olan besinler hangileridir? İşte birlikte tüketildiğinde şaşırtan sonuçlar veren besinler…

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Bu besinleri birlikte tüketirken dikkat!

BALIK VE TAHİN Sütlü tatlılar balığın yanında balığın bayat olma ihtimaline karşı tüketilmesi önerilmez. Şerbetli tatlıların tercih edilmeme sebebi ise çok ağır olmalarıdır. Zaten öncesinde ağır ve bol mineralli bir yiyecek yenmiştir.

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