Bu besinleri birlikte tüketirken dikkat!
Yiyeceklerin birbirleriyle uyumu eski bir yemek yeme felsefesidir. Yemek yeme konusunda daha çok yemeklerin birbirleri ile uyumunu ve bir araya geldiklerinde ortaya çıkan lezzeti önemseriz. Oysaki lezzetinden daha önemli olan konu ise tüketilen besinden elde edilecek en fazla yarardır. Peki, hangi besinler birlikte tüketilmelidir? Birlikte tüketildiğinde zararlı olan besinler...
Yiyeceklerin birbirleriyle uyumu eski bir yemek yeme felsefesidir. Yemek yeme konusunda daha çok yemeklerin birbirleri ile uyumunu ve bir araya geldiklerinde ortaya çıkan lezzeti önemseriz.
Oysaki lezzetinden daha önemli olan konu ise tüketilen besinden elde edilecek en fazla yarardır.
Peki, hangi besinler birlikte tüketilmelidir? Birlikte tüketildiğinde zararlı olan besinler hangileridir? İşte birlikte tüketildiğinde şaşırtan sonuçlar veren besinler…