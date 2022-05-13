Bu bitki kadınlarda kısırlığa iyi gelirken erkeklerde ise...
Hayıt bitkisi küçük siyah, karabibere benzeyen meyvelere sahip. Bunlara hayıt tohumu da deniyor. Hap, öz, tentür gibi birçok şeklinde besin takviyesi olarak kullanılan hayıt tohumunun faydaları saymakla bitmiyor.
Hayıt olarak bilinen bu bitki birçok nesiller boyunca tıbbi faydaları için kullanılmıştır. Latince adı vitex agnus-castus olarak bilinen hayıt özellikle Akdeniz bölgesinde yetişen doğal bir bitkidir.
Kurutulmuş meyvelerinden çay da yapılan hayıt bitkisini, çay pazarlarında kurutulmuş veya taze olarak bulmak mümkündür. İşte hayıt otunun faydaları.
Kadınlarda uygunsuz prolaktin üretimi göğüs hassasiyetine ve bunun gibi diğer PMS belirtilerine neden olabilmektedir. Hayıt bitkisinin ise hipofiz bezindeki prolaktin üretimini bastırdığı; bu nedenle PMS belirtilerinde azaltma yaşattığına inanılmaktadır. Yapılan çeşitli araştırmalar, hayıt tohumunun göğüslerde hassasiyet, baş ağrısı ve irritabl duygu durumlar gibi PMS belirtilerini azaltmaya yardımcı olduğu sonucuna varılmıştır.
Rahim miyomlar kanserli olmayan tümörlerdir ve rahim duvarları içinde oluşmaktadır. Değişik boyutlar ve şekillerde olan bu miyomların yaşattığı rahatsızlık semptomları farklı hallerde kendini göstermektedir. Miyom oluşumunu önlemek ve azaltmak için en önemli yol dengeli bir hormon sistemini sağlamaktır. Hayıt tohumunda ise hormon dengesi için progesterona yardımcı olabilmektedir.