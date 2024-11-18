Bu hastalık ölüm saçıyor: Her 10 yetişkinden birinde görülüyor

Dr. Takar, “KOAH, genellikle zararlı partikül veya gazlara ciddi maruziyetin neden olduğu havayolu veya akciğerdeki hava keselerindeki anormalliklere bağlı kalıcı hava akımı kısıtlanması ve solunumsal semptomlarla karekterize yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. KOAH, oldukça yaygın bir kronik hava yolu hastalığıdır. Çok büyük kişisel ve sosyal etkiye sahiptir. KOAH Hastalığı, tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. KOAH, dünyada en yaygın görülen ölüm nedenlerinden biridir ve küresel nüfusta her 10 yetişkinden birinin bu hastalığa sahip olduğu düşünülmektedir. 2040 yılına kadar KOAH’ dan ölenlerin yüzde 32 oranında artacağı ve yılda 4,4 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. Son yıllarda elde edilen kanıtlar, hastalığın doğal gelişiminde iki ana patofizyolojik mekanizmanın bulunduğunu göstermektedir. Bunların anne karnındaki dönemde, erken çocukluk veya adölesan dönemde yaşanan olumsuz olaylara bağlı yetersiz akciğer gelişimi ve yetişkin dönemde akciğer fonksiyonlarında hızlı azalmadır” diye konuştu.