Bu yemekleri restoranlarda kesinlikle yemeyin!
Hepimiz restoranlarda yemek yiyoruz ancak sağlık ve lezzet açısından restoranlarda uzak durulması gereken bazı yemekler var. INSIDER, profesyonel mutfaklarda çalışan şefler ve restoranlarda çalışan garsonların, sırlarını ortaya döküp,
GÖBEK MARUL Marullar çoğunlukla iyi yıkanmıyor ve mikroplar yeşilliklerin kat yerlerinde ve köşelerinde saklanıyor. İyi yıkanmış oldukları zaman da çok yumuşamış ve kıvamlarını kaybetmiş oluyorlar. Hele bir de mayonezli bir salata sosu üzerine eklendiğinde sonuç felaket.
ÇOK SATANLAR Her restoranın menüsünde çok satan ürünler vardır ve bu ürünlerin çok fazla tüketildiği için taze taze yapılacağını düşünürüz. Halbuki çok satanlar genellikle önceden hazırlanır ve ambalajlara sarılarak bekletilir. Bunun yerine menüden daha az popüler maddeleri seçin. Bunlar muhtemelen siparişiniz üzerine hazırlanacaklardır.
SOS KASELERİ Yemeğin yanında minik kaselerin içinde soslar gelir. Bu sos kaseleri her müşteri için farklı olmayabilir. Bunun yerine boş tabakta kalan kasenin içindeki mayonezin üzerine yeni mayonez ilave edilir ve kase yeniden servise gönderilir.