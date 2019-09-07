Bu yemekleri restoranlarda kesinlikle yemeyin!

ÇOK SATANLAR Her restoranın menüsünde çok satan ürünler vardır ve bu ürünlerin çok fazla tüketildiği için taze taze yapılacağını düşünürüz. Halbuki çok satanlar genellikle önceden hazırlanır ve ambalajlara sarılarak bekletilir. Bunun yerine menüden daha az popüler maddeleri seçin. Bunlar muhtemelen siparişiniz üzerine hazırlanacaklardır.