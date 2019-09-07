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  3. 07 Eylül 2019 15:20

Bu yemekleri restoranlarda kesinlikle yemeyin!

Hepimiz restoranlarda yemek yiyoruz ancak sağlık ve lezzet açısından restoranlarda uzak durulması gereken bazı yemekler var. INSIDER, profesyonel mutfaklarda çalışan şefler ve restoranlarda çalışan garsonların, sırlarını ortaya döküp,

Bu yemekleri restoranlarda kesinlikle yemeyin!

GÖBEK MARUL Marullar çoğunlukla iyi yıkanmıyor ve mikroplar yeşilliklerin kat yerlerinde ve köşelerinde saklanıyor. İyi yıkanmış oldukları zaman da çok yumuşamış ve kıvamlarını kaybetmiş oluyorlar. Hele bir de mayonezli bir salata sosu üzerine eklendiğinde sonuç felaket.

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Bu yemekleri restoranlarda kesinlikle yemeyin!

ÇOK SATANLAR Her restoranın menüsünde çok satan ürünler vardır ve bu ürünlerin çok fazla tüketildiği için taze taze yapılacağını düşünürüz. Halbuki çok satanlar genellikle önceden hazırlanır ve ambalajlara sarılarak bekletilir. Bunun yerine menüden daha az popüler maddeleri seçin. Bunlar muhtemelen siparişiniz üzerine hazırlanacaklardır.

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Bu yemekleri restoranlarda kesinlikle yemeyin!

SOS KASELERİ Yemeğin yanında minik kaselerin içinde soslar gelir. Bu sos kaseleri her müşteri için farklı olmayabilir. Bunun yerine boş tabakta kalan kasenin içindeki mayonezin üzerine yeni mayonez ilave edilir ve kase yeniden servise gönderilir.

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Bu yemekleri restoranlarda kesinlikle yemeyin!

KEMİKLİ ETLER Kırmızı etin az pişmişi sorun yaratmaz ancak az pişmiş tavuk tehlikeli olabilir, hastalık taşıyabilir. Kemikli tavuk etlerinin genellikle dışı iyi pişse de içi çiğ kalır. Bu nedenle kemikli etleri dışarıda yememeye çalışın.

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