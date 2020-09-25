Bu yiyecekler cinsel gücü arttırıyor!

CİNSEL GÜCÜ ARTIRAN BESİNLER: İSTİRİDYE İtalyan ve Amerikalı bilim adamları tarafından yapılan bir araştırma kapsamında istiridyenin cinsel gücü arttırdığı açıklandı. Bunun nedeni ise, içerisinde bulunan aminoasitler. Bu aminoasitler, hormonları etkisi altına almaktadır. Ancak kısa süreli istiridye kullanımlarında bu etki pek görülmemiştir.