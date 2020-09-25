Bu yiyecekler cinsel gücü arttırıyor!
Cinsellik üzerine etkili beslenme biçimleri, bilinen en eski yazılı tabletlerde bile bulunuyor. Hititler'in yazıtlarında bile iyi bir cinsel performans için neler yapılması gerektiğine dair birçok bilgi bulunmakta.
Besinlerin içeriğindeki vitaminler cinsel hayatın hareketlendirmek için de etkili oluyor. Yatak odasında cinsel hayatınızı daha da alevlendirmek ister misiniz? O zaman baharatı bol, lezzeti güzel bu 20 besini hemen tüketmeye başlayın! İşte cinsel gücü artıran besinler.
İngiltere'nin özellikle cinsellik konusunda iddialı yayınlarından The Sun'un beslenme uzmanı Amanda Ursell yatakta cinsel gücünüzü uçuracak 20 besini sıraladı. İşte afrodizyak etkisi olduğu kanıtlanan ve seks hayatınızı daha da canlandıracak yiycekler
CİNSEL GÜCÜ ARTIRAN BESİNLER: İSTİRİDYE İtalyan ve Amerikalı bilim adamları tarafından yapılan bir araştırma kapsamında istiridyenin cinsel gücü arttırdığı açıklandı. Bunun nedeni ise, içerisinde bulunan aminoasitler. Bu aminoasitler, hormonları etkisi altına almaktadır. Ancak kısa süreli istiridye kullanımlarında bu etki pek görülmemiştir.