Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın!

Domates



Yıllardır herkesin yanlış bildiği bilgilerden biri domatesin bozulmaması için buzdolabına konulması gerektiğidir. Aslında domates buzdolabına konulunca organik yapısı soğuk havadan dolayı bozulur. Kabukları kırışan domates bakteri oluşturmaya başlar ve tüketilen bu domatesler sindirim hastalıklarına neden olur.