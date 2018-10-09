Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın!
Tatlılar
Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı besinler buzdolabında organik özelliklerini yitirerek tatlarını kaybederler. Bunun yanı sıra reçel ve balın akışkanlığı da bozulur.
Sarımsak
Antibakteriyel etkiye sahip sarımsak sadece 2 gün boyunca buzdolabında kaldığında bakteri üretir.
Patates
Emilimi yüksek bir besin olan patates durduğu ortamın kokusu ile tadı değişir. Buzdolabında bir günde fazla kalan patates bozulur fakat görüntüsü aynı kaldığında fark edemeyiz. Ancak pişirilen patates bağırsak hastalıklarının yaşanmasına sebebiyet verebilir.
Domates
Yıllardır herkesin yanlış bildiği bilgilerden biri domatesin bozulmaması için buzdolabına konulması gerektiğidir. Aslında domates buzdolabına konulunca organik yapısı soğuk havadan dolayı bozulur. Kabukları kırışan domates bakteri oluşturmaya başlar ve tüketilen bu domatesler sindirim hastalıklarına neden olur.