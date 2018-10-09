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  3. 09 Ekim 2018 10:40

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın!

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın!

Tatlılar

Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı besinler buzdolabında organik özelliklerini yitirerek tatlarını kaybederler. Bunun yanı sıra reçel ve balın akışkanlığı da bozulur.

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Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın!

Sarımsak

Antibakteriyel etkiye sahip sarımsak sadece 2 gün boyunca buzdolabında kaldığında bakteri üretir.

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Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın!

Patates

Emilimi yüksek bir besin olan patates durduğu ortamın kokusu ile tadı değişir. Buzdolabında bir günde fazla kalan patates bozulur fakat görüntüsü aynı kaldığında fark edemeyiz. Ancak pişirilen patates bağırsak hastalıklarının yaşanmasına sebebiyet verebilir.

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Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın!

Domates

Yıllardır herkesin yanlış bildiği bilgilerden biri domatesin bozulmaması için buzdolabına konulması gerektiğidir. Aslında domates buzdolabına konulunca organik yapısı soğuk havadan dolayı bozulur. Kabukları kırışan domates bakteri oluşturmaya başlar ve tüketilen bu domatesler sindirim hastalıklarına neden olur.

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