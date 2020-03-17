Burun tıkanıklığını açmanın yolları
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Murat Nabi Bulut, burnun tıkalı olduğu dönemlerde süt içmekten kaçınılması gerektiğini belirterek, tuzlu su ile temizleme ve burun deliklerine zeytinyağı damlatma ile tıkanıklığın giderilebileceğini söyledi.
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Murat Nabi Bulut, burnun tıkalı olduğu dönemlerde süt içmekten kaçınılması gerektiğini belirterek, tuzlu su ile temizleme ve burun deliklerine zeytinyağı damlatma ile tıkanıklığın giderilebileceğini söyledi.
Burundan soluk alıp vermek, sağlıklı bir vücut ve solunum sistemi için oldukça önemlidir. Burun tıkanıklığı, her yüz kişiden 10-20'sinde görülen ve kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir sorundur.
Özellikle kulak, burun, boğaz rahatsızlıklarında ve mevsim geçişlerinde sıkça rastlanan burun tıkanıklığı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yaşam kalitesini etkileyerek birçok hastalığa da neden olabiliyor.