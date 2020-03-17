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  3. 17 Mart 2020 14:05

Burun tıkanıklığını açmanın yolları

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Murat Nabi Bulut, burnun tıkalı olduğu dönemlerde süt içmekten kaçınılması gerektiğini belirterek, tuzlu su ile temizleme ve burun deliklerine zeytinyağı damlatma ile tıkanıklığın giderilebileceğini söyledi.

Burun tıkanıklığını açmanın yolları

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Murat Nabi Bulut, burnun tıkalı olduğu dönemlerde süt içmekten kaçınılması gerektiğini belirterek, tuzlu su ile temizleme ve burun deliklerine zeytinyağı damlatma ile tıkanıklığın giderilebileceğini söyledi.

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Burun tıkanıklığını açmanın yolları

Burundan soluk alıp vermek, sağlıklı bir vücut ve solunum sistemi için oldukça önemlidir. Burun tıkanıklığı, her yüz kişiden 10-20'sinde görülen ve kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir sorundur.

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Burun tıkanıklığını açmanın yolları

Özellikle kulak, burun, boğaz rahatsızlıklarında ve mevsim geçişlerinde sıkça rastlanan burun tıkanıklığı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yaşam kalitesini etkileyerek birçok hastalığa da neden olabiliyor.

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Burun tıkanıklığını açmanın yolları

Tıkalı burnu evde açmak için bazı reçetelerin olduğunu belirten Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinden Yrd. Doç. Dr. Murat Nabi Bulut, "Ancak burun akıntısı kanla birlikte görülüyorsa veya burnunuz 10 günden fazladır tıkalıysa mutlaka bir doktora görünmelisiniz" dedi.

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