C Vitamini deposu olarak biliniyor! Her şekilde tüketiliyor
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren ve C vitamini açısından zengin olan besinler tercih edilirken, dağlardan doğal olarak toplanan ve C vitamini deposu olarak bilinen kuşburnu Bayburt'ta bazı vatandaşlara geçim kaynağı oluyor.
C vitamini açısından en zengin besin maddelerinden biri olan kuşburnu Bayburt ve çevresinde marmelât, reçel ve çay olarak yoğun bir taleple tüketiliyor.
Köylüler tarafından dağlardan toplanarak kent pazarlarında satılan vitamin deposu kuşburnunun aynı zamanda birçok faydası bulunuyor.
Doğal ortamda yetişen genelde dağlarda yetişeni daha makbul olan kuşburnu geleneksel yöntemlerle toplanıyor. Bayburt’un dağlık alanlarında yaşayan ailelerce toplanan kuşburnu marmelat ve reçele dönüştürülerek hem aile hem de il ekonomisine katkı sağlıyor.
Köylülerin yoğun mesai harcayarak topladığı kuşburnu, ayıklama işleminin ardından evlerin bahçelerinde yakılan odun ateşinin üzerinde bakır kazanlarda kaynatılan suya konuluyor. Yaklaşık 2 saat kaynatılan kuşburnu kevgirden geçirme kıvamına geldikten sonra kendi suyuyla ezilerek çekirdeklerinden ayıklanıyor.