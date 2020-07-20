C vitamini ile cildinizi onarın
C vitamini canlılığını kaybetmiş mat ciltleri canlandırmanın en iyi yöntemlerinden biridir. C vitaminleri kuru cilt, yağlı cilt, sivilce izleri, ince çizgiler, kırışıklıkları, koyu lekeleri gidermeye yardımcı ve küçük şişeler halinde satılan bir üründür. İşte C vitamini serumu kullananların gördüğü faydalar…
C vitamini serumu asidiktir. Cildi ölü hücrelerden arındırır parlak ve pürüzsüz bir görünüme kavuşturabilir. Cilde uygulandığında cildin kollajen ve elastin üretimini hızlandırarak cilt sorunlarını iyileştirmesini adeta tetikleyebilir.
‘'Kolajen'' cildi dolgunlaştıran ve sarkmasını önleyen proten lifleridir. Birçok farklı marka tarafından satışa sunulan c vitamini serumları eczanelerde ve kozmetik mağazalarda satışa sunulur.