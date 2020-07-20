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  3. 20 Temmuz 2020 11:00

C vitamini ile cildinizi onarın

C vitamini canlılığını kaybetmiş mat ciltleri canlandırmanın en iyi yöntemlerinden biridir. C vitaminleri kuru cilt, yağlı cilt, sivilce izleri, ince çizgiler, kırışıklıkları, koyu lekeleri gidermeye yardımcı ve küçük şişeler halinde satılan bir üründür. İşte C vitamini serumu kullananların gördüğü faydalar…

C vitamini ile cildinizi onarın

C vitamini serumu asidiktir. Cildi ölü hücrelerden arındırır parlak ve pürüzsüz bir görünüme kavuşturabilir. Cilde uygulandığında cildin kollajen ve elastin üretimini hızlandırarak cilt sorunlarını iyileştirmesini adeta tetikleyebilir.

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C vitamini ile cildinizi onarın

‘'Kolajen'' cildi dolgunlaştıran ve sarkmasını önleyen proten lifleridir. Birçok farklı marka tarafından satışa sunulan c vitamini serumları eczanelerde ve kozmetik mağazalarda satışa sunulur. 

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C vitamini ile cildinizi onarın

C vitamini serumu cildin ihtiyacı olan C vitaminini büyük bir kısmını karşılayabilir.

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C vitamini ile cildinizi onarın

C vitaminlerinin içerisinde askorbik asitin yanı sıra E-vitamini, aloe vera jeli ve karanfil yağı gibi sağlıklı cildi onarıcı bileşenlerde yar alabilir. 

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