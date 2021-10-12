Çağın bilinmeyen hastalığı: Ölü Popo Sendromu

Bel ve ayak bileği sorunlarının yanı sıra bel ağrısı ve kalça ağrısına da yol açıyor. Sürekli oturanlar dikkat, hayatı zehir ediyor. Adı ilk kez duyanları güldürüyor ama çok tehlikeli. Bilim ve tıp geliştikçe birçok farklı ve yeni hastalığın varlığından haberdar oluyoruz. Bu duyacağınız hastalık diğerlerinden çok farklı...