Çağın bilinmeyen hastalığı: Ölü Popo Sendromu
Bel ve ayak bileği sorunlarının yanı sıra bel ağrısı ve kalça ağrısına da yol açan bu hastalık pek bilinmese bile birçok kişide görülüyor.
Bel ve ayak bileği sorunlarının yanı sıra bel ağrısı ve kalça ağrısına da yol açıyor. Sürekli oturanlar dikkat, hayatı zehir ediyor. Adı ilk kez duyanları güldürüyor ama çok tehlikeli. Bilim ve tıp geliştikçe birçok farklı ve yeni hastalığın varlığından haberdar oluyoruz. Bu duyacağınız hastalık diğerlerinden çok farklı...
Klasik olarak işleri masa başında olan birçok insan kambur olmaktan şikayet eder ve buna çareler arar. Yastık olsun, oturuş şeklini değiştirme olsun birçok yöntem denediğimiz olmuştur. Fakat özellikle masa başında çalışanların bilmediği başka bir hastalığı da olabilir. Onun adı da Ölü Popo Sendromudur. (Dead Butt Syndrome) Peki ölü popo sendromu nedir? popo sendromuna kimler yakalanır?
Birçok insanın bilmediği gluteal amnezi ya da ölü popo sendromu, Cleveland Clinic'in Wellness Enstitüsünde çalışan Andrew Bang, "Biliyorum belki şaşırtıcı gelecek ama tüm gün oturmanın duruştan ziyade popoya da büyük bir zararı var." Kalçalarda bulunan gluteus medius adlı kaslar ölü popo sendromunun gerçekleştiği bölgelerden en etkili olanı.
Gluteus medius normal olarak pelvisin stabilize edilmesine yardımcı olduğu için, gluteal amnezi vücudun dengesizliği telafi etmeye çalışması nedeniyle bel ve ayak bileği sorunlarının yanı sıra bel ağrısı ve kalça ağrısına da yol açabilir.