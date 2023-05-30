Canan Karatay 15 yaş gençleştiren gizli reçetesini açıkladı
Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yaşlanma karşıtı formülünü açıkladı. Pahalı bakım kremlerine gerek olmadığını belirten Prof. Dr. Canan bir meyvenin kadınları 15 yaş gençleştirebileceği iddia etti.
Beslenme uzmanı ve sağlık konusunda uzman olan Prof. Dr. Canan Karatay, cilt bakımıyla ilgili önemli bir açıklama yaparak dikkatleri üzerine çekti.
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Özellikle göz çevresinde beliren kırışıklıklar gibi yaşlanma belirtileriyle ilgili olarak, herkesin evinde bulunan bir besinin etkili olduğunu vurguladı.
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Karatay, bu besinin kırışıklık görünümünü engellediğini belirtti ve 15 yaş gençleştiren bir formül olarak tanıttı.
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Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla tanınan bir uzmandır ve güzellikle ilgili bu tavsiyesiyle de dikkatleri çekti.
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