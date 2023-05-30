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Canan Karatay 15 yaş gençleştiren gizli reçetesini açıkladı

Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yaşlanma karşıtı formülünü açıkladı. Pahalı bakım kremlerine gerek olmadığını belirten Prof. Dr. Canan bir meyvenin kadınları 15 yaş gençleştirebileceği iddia etti.

Canan Karatay 15 yaş gençleştiren gizli reçetesini açıkladı - Resim: 1

Beslenme uzmanı ve sağlık konusunda uzman olan Prof. Dr. Canan Karatay, cilt bakımıyla ilgili önemli bir açıklama yaparak dikkatleri üzerine çekti. 

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Canan Karatay 15 yaş gençleştiren gizli reçetesini açıkladı - Resim: 2

Özellikle göz çevresinde beliren kırışıklıklar gibi yaşlanma belirtileriyle ilgili olarak, herkesin evinde bulunan bir besinin etkili olduğunu vurguladı.

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Canan Karatay 15 yaş gençleştiren gizli reçetesini açıkladı - Resim: 3

Karatay, bu besinin kırışıklık görünümünü engellediğini belirtti ve 15 yaş gençleştiren bir formül olarak tanıttı.

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Canan Karatay 15 yaş gençleştiren gizli reçetesini açıkladı - Resim: 4

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla tanınan bir uzmandır ve güzellikle ilgili bu tavsiyesiyle de dikkatleri çekti.

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