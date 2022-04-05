Canan Karatay Ramazan'ın "müthiş 3'lüsünü'' açıkladı: ''Tüketen ahasta olmaz''

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, özellikle Ramazan ayında oruç tutanlar tarafından yakından takip ediliyor. İftar ve sahurda sağlıklı besinler tüketmek isteyenler ünlü doktorun sözlerini araştırıyor. İşte Canan Karatay'ın sofrasından ayırmadığı 3 önemli besin...