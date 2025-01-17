Canan Karatay ''Sakın tüketmeyin'' diyerek uyardı: Kanser ve Alzheimer yapıyor
Genellikle sporcuların kullandığı protein tozu için uyarıda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, bu tür takviye ürünlerinin ciddi sağlık problemlerine neden olduğunu söyledi.
Sporcular ve gençler arasında popüler bir takviye ürünü olan protein tozları, sağlık açısından ciddi riskler barındırıyor. Prof. Dr. Canan Karatay, protein tozlarının kanserden beyin bulanıklığına kadar birçok hastalığa neden olabileceğini belirterek, bu ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.
"PROTEİN TOZLARI TAMAMEN ENDÜSTRİ YALANI"
81 yaşındaki Karatay, protein tozlarının yoğun işlem görmesi nedeniyle “ultra işlenmiş gıdalar” kategorisine girdiğini ve bu ürünlerin içerisinde trans yağ oluştuğunu söyledi. Trans yağların gençler, sporcular ve genel sağlık için büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Karatay, “Trans yağlar, kanserden Alzheimer’a, Parkinson’dan kalp hastalıklarına kadar birçok ciddi hastalığa zemin hazırlıyor” dedi.
DOĞAL BESİNLER ÖNCELİKLİ OLMALI
Karatay, protein alımının ancak doğal besinlerle sağlıklı bir şekilde yapılabileceğini vurgulayarak, “Protein, yanında yağ ve C vitamini ile alındığında faydalıdır. Yağsız ve C vitamini olmadan alınan protein, vücuda zarar verebilir” açıklamasında bulundu. Ayrıca spor salonlarında pazarlanan protein tozlarının gençler için büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çekti.
KOLAJEN TOZLARI DA TEHLİKE ALTINDA
Karatay, protein tozları kadar popüler olan kolajen tozlarının da zararlı olabileceğine işaret etti. “Kolajen tozları, doğal kaynaklar yerine işlenmiş ürünlerdir. C vitamini ve yağ olmadan alınan kolajenin hiçbir faydası yoktur” diyen Karatay, doğal kolajen kaynakları olarak kelle paça ve kemik suyunun önemine vurgu yaptı.