Canan Karatay ''Sakın tüketmeyin'' diyerek uyardı: Kanser ve Alzheimer yapıyor

KOLAJEN TOZLARI DA TEHLİKE ALTINDA

Karatay, protein tozları kadar popüler olan kolajen tozlarının da zararlı olabileceğine işaret etti. “Kolajen tozları, doğal kaynaklar yerine işlenmiş ürünlerdir. C vitamini ve yağ olmadan alınan kolajenin hiçbir faydası yoktur” diyen Karatay, doğal kolajen kaynakları olarak kelle paça ve kemik suyunun önemine vurgu yaptı.