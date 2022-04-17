Canan Karatay sigaradan kurtulmanın yolunu açıkladı: ''Peygamber efendimiz de yerdi''
Prof. Dr. Canan Karatay, yine ezber bozan bir öneride bulundu. Tuzun bilinenin aksine zararlı olmadığını söyleyen Karatay, sigarayı bırakmak için de öneride bulundu.
Kaleme aldığı "Karatay Sözü" adlı son kitabını okuyucuyla buluşturan Prof. Dr. Canan Karatay, Akşam gazetesine verdiği demeçte kaya tuzu hakkında önemli bilgiler verdi.
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"Kaya tuzu tuz değildir. Kaya tuzunun yüzde 30-35'i tuzdur yüzde 80'i mineraldir. Katkı maddesi olmadan vücuda girmesi lazım" ifadesini kullanan Karatay, ardından "Yurt dışında tuz tedavi odaları var.
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Evimde kaya tuzu lambaları var. Kaya tuzu vücuttaki tüm metalleri atar. Kaya tuzu emdiğiniz zaman ağzınızda bozulmuş olan tat duyguları reset olur" dedi.
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"Hazır yiyecekler dilde 5. Bir tat duyusu geliştiriyor. Çocuklar, gençler kadınlar kola, şekerli içeceklerde bunu arıyor.
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