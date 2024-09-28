Canan Karatay yağ, ödem ve şişlikten kurtaran formülü verdi
Prof. Dr. Canan Karatay, andız pekmezinin faydalarından bahsetti. Karatay'a göre, öksürük ve nefes darlığı çekenlere şifa olan andız pekmezi, zayıflamak isteyenlerin de yardımına yetişiyor. İştah kesici özelliği bulunan andız pekmezi, kilo vermeyi kolaylaştırıyor.
İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, eskiden ilaç olarak kullanıldığını söylediği andız pekmezinin vücut direncine katkı sağladığını, yüksek değerleri sayesinde iştah kestiğini vurguladı.
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Andız pekmezi, antioksidan özelliği sayesinde ödem ve şişlik sorunlarını ortadan kaldırır. Vücudu yağ asitlerinden ve toksinlerden arındırarak kilo vermeyi kolaylaştırır.
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Andız pekmezi astım, bronşit, soğuk algınlığına iyi gelir. Kuru öksürüğü hafifletir ve balgamın sökülmesini kolaylaştırır. Ayrıca nefes darlığını da azaltır.
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Cilt ve saç sağlığı konusunda da oldukça faydalı bir besin olan andız pekmezi, saç dökülmesini önler, azalan yerlerdeki saçların daha gür çıkmasını sağlar.
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