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Canan Karatay yağ, ödem ve şişlikten kurtaran formülü verdi

Prof. Dr. Canan Karatay, andız pekmezinin faydalarından bahsetti. Karatay'a göre, öksürük ve nefes darlığı çekenlere şifa olan andız pekmezi, zayıflamak isteyenlerin de yardımına yetişiyor. İştah kesici özelliği bulunan andız pekmezi, kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

Canan Karatay yağ, ödem ve şişlikten kurtaran formülü verdi - Resim: 1

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, eskiden ilaç olarak kullanıldığını söylediği andız pekmezinin vücut direncine katkı sağladığını, yüksek değerleri sayesinde iştah kestiğini vurguladı.

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Canan Karatay yağ, ödem ve şişlikten kurtaran formülü verdi - Resim: 2

Andız pekmezi, antioksidan özelliği sayesinde ödem ve şişlik sorunlarını ortadan kaldırır. Vücudu yağ asitlerinden ve toksinlerden arındırarak kilo vermeyi kolaylaştırır.

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Canan Karatay yağ, ödem ve şişlikten kurtaran formülü verdi - Resim: 3

Andız pekmezi astım, bronşit, soğuk algınlığına iyi gelir. Kuru öksürüğü hafifletir ve balgamın sökülmesini kolaylaştırır. Ayrıca nefes darlığını da azaltır.

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Canan Karatay yağ, ödem ve şişlikten kurtaran formülü verdi - Resim: 4

Cilt ve saç sağlığı konusunda da oldukça faydalı bir besin olan andız pekmezi, saç dökülmesini önler, azalan yerlerdeki saçların daha gür çıkmasını sağlar.

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