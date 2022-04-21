Canan Karatay yine ezber bozdu: ''Zeytin çekirdeğini çöpe atmayın, yutun''

Doğal beslenmeden yana olduğunu her fırsatta dile getiren Beslenme ve Sağlık uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yeni önerilerde bulundu. Canan Karatay’ın önerisine göre sindirim sistemi sorunları, diş ağrısı ve baş ağrısı gibi sorunlara karşı doğal bir yöntemle önlem alabilirsiniz.