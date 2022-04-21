Canan Karatay yine ezber bozdu: ''Zeytin çekirdeğini çöpe atmayın, yutun''
Ezber bozan önerileriyle adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, kötü kolesterolün önlenmesi için zeytin çekirdeği önerdi. Karatay, ''Günde 5 ya da 6 adet zeytin çekirdeği yutarak ne başınızı ne de dişinizi ağrıtabilirsiniz'' dedi.
Doğal beslenmeden yana olduğunu her fırsatta dile getiren Beslenme ve Sağlık uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yeni önerilerde bulundu. Canan Karatay’ın önerisine göre sindirim sistemi sorunları, diş ağrısı ve baş ağrısı gibi sorunlara karşı doğal bir yöntemle önlem alabilirsiniz.
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Sağlıklı ve uzun ömürlü yaşamanın püf noktalarını anlatan Canan Karatay yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.
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Prof. Dr. Canan Karatay'a göre, zeytin çekirdeği yutmanın zararı değil faydası var.
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Zeytin çekirdeğini çöpe atmayın
"Zeytin çekirdeğini sakın çöpe atmayın, yutun" diyerek gündeme gelen ünlü isim Canan Karatay kötü kolesterolü düşürdüğünü söyledi. İşte, Canan Karatay’ın zeytin çekirdeği ile ilgili önemli açıklamaları.
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