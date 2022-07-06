Canan Karatay'dan ''altın değerinde'' tavsiye! Bu besin ömrü uzatıyor
Sağlıklı beslenme konusunda önerileriyle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, ömrü uzatan besini açıkladı.
Doğal ve sağlıklı beslenme konusunda yaptığı önerilerle sık sık gündeme gelen Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, ömrü uzatan besin olarak zeytinyağını işaret etti.
Canan Karatay, "Sağlıklı meyvedir, altın değerindedir. Zeytinyağı da altın suyudur çünkü altın için kişiler birbirini öldürüyor. Zeytin ve zeytin yağı hayatı uzatıyor. Zeytinyağı altından oldukça daha değerlidir.
Zeytin ve yağı kanser, mide ve bağırsak rahatsızlıklarının yanı sıra birçok hastalığın da şifasıdır. Soğuk sıkım zeytinyağı bol bol tüketilirse, kilo almazsınız. Zeytinyağı karaciğer yağını yok eder. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, zeytinyağı kanser hücrelerini yok ediyor. Zeytinyağı eklem ağrılarını yok ediyor, baş ağrılarını yok ediyor, cildi yumuşatıp kadife benzeri yapıyor" ifadelerini kullandı.
Dr. Canan Karatay, Zeytinyağının karaciğer yağlanmasını giderdiğini ifade ederek, “Karaciğer yağlanması gidince de beyinde toparlanır. Alzheimer'i önler, Parkinson'u önler, Demans (bunama) önler, özellikle zeytinyağı organik olduğu için Alzheimer'i önleyicidir.