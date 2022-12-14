Canan Karatay'dan kritik uyarı: ''Kullanmayın, DNA'yı değiştiriyor!''
Sık sık beslenme üzerine yaptığı uyarılarla gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay bu sefer de herkesin kullandığı çamaşır deterjanları için "DNA'yı değiştiriyor zehir gibi öldürüyor. Kullanmayın" uyarısı yaptı.
Vatandaşlara verdiği önerilerle gündemden düşmeyen ünlü doktor Prof. Canan Karatay yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Bu defa Karatay'ın hedefinde, pandemiden sonra kullanımı artan deterjan, çamaşır suyu ve dezenfektanlar vardı.
Tartışma yaratacak sözlerinde Karatay deterjanlar için "Çocuklarımızı bir zehir gibi öldürüyor" dedi ve vurgulayarak "Kullanmayın" dedi. Kanal D Haber’de yer alan habere göre, “Herkesin “Mis gibi temizlik kokusu” dediği koku için Canan Karatay “O koku zehir kokusu” dedi.
“İnsan vücudu için en büyük zehirdir. Burun tıkıyor kendini vücuda girmesin diye” şeklinde konuşan Karatay, zehir olarak deterjandan bahsetti.
Karatay “Deterjanların içinde bulunan bromür ve klorür vücut zehiridir. Çocuklarımızın hepsinin burunlarının tıkanmasının sebebi; titiz annelerin bunları kullanmalarıdır. O bromür ve klorür insan vücudu için en büyük zehirdir.” ifadelerini kullandı.