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  3. 31 Mayıs 2018 16:41

Canan Karatay'dan yeni öneri: İlaç alacağınıza onu yiyin

Canan Karatay'dan yeni öneri: İlaç alacağınıza onu yiyin

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Türkiye'de 'Sende osteoporoz var' diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir (Ezine peyniri) hepsinin yerine geçer. Hanımlara da Beylere de kemik erimesini önlemek için bol bol yiyin diyorum." dedi.


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Canan Karatay'dan yeni öneri: İlaç alacağınıza onu yiyin

Ezine 75. Yıl İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Karatay, burada yaptığı konuşmada, Ezine peynirinin "şirden maya" ile yapılan en sağlıklı beyaz peynir olduğunu belirterek, tam yağlı Ezine peynirinin, kaya tuzuyla yapıldığını ve mayalanmasının doğal olduğunu ifade etti.

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Canan Karatay'dan yeni öneri: İlaç alacağınıza onu yiyin

Prof. Dr. Karatay, "Peyniri istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum. Niçin avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. 'Kibrit kutusu kadar peynir yiyin' demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar. Onu söylüyorum. Onun için tam yağlı çok önemli. Çünkü tam yağlı demek, koyun ve keçi sütünden yapılıyor

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Canan Karatay'dan yeni öneri: İlaç alacağınıza onu yiyin

Onların yağı da hayvansal yağ, en sağlıklı yağdır. İşlenmemiş olduğu zaman o yağda da 30 türlü yağ bulunur. Hayvansal yağın içinde de Omega-3, Omega-6, Omega-9 vardır. Bir hayvansal yağın içinde sayamadığımız kadar 30 türlü yağ çeşidi vardır." diye konuştu.

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