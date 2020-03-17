Canan Karatay'dan yeni öneri: İlaç alacağınıza onu yiyin
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Türkiye'de 'Sende osteoporoz var' diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir (Ezine peyniri) hepsinin yerine geçer. Hanımlara da Beylere de kemik erimesini önlemek için bol bol yiyin diyorum." dedi.
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Türkiye'de 'Sende osteoporoz var' diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir (Ezine peyniri) hepsinin yerine geçer. Hanımlara da Beylere de kemik erimesini önlemek için bol bol yiyin diyorum." dedi.
Ezine 75. Yıl İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Karatay, burada yaptığı konuşmada, Ezine peynirinin "şirden maya" ile yapılan en sağlıklı beyaz peynir olduğunu belirterek, tam yağlı Ezine peynirinin, kaya tuzuyla yapıldığını ve mayalanmasının doğal olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Karatay, "Peyniri istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum. Niçin avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. 'Kibrit kutusu kadar peynir yiyin' demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar. Onu söylüyorum. Onun için tam yağlı çok önemli. Çünkü tam yağlı demek, koyun ve keçi sütünden yapılıyor