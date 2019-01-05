Çay ağacı yağının faydaları
Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ve sivilceden siyah noktalara kadar tüm cilt sorunlarına iyi gelen çay ağacı yağı nedir, nasıl kullanılır sizler için araştırdık. İşte tüm ayrıntıları ile çay ağacı yağının faydaları...
Çay ağacı yağı, Avusturalya'da yetişen Hint defnesi bitkisinden elde ediliyor.
Peki çay ağacı yağının faydaları neler?
- Antibakteriyel özelliği ile cilt üzerindeki bakterileri öldürüyor.
- Sivilcelerin azalmasına, iltihaplı olan büyük sivilcelerin şişmesini engelliyor.
- Ağız yaraları ve uçuğun iyileşme sürecini hızlandırıyor.
- Kuruyan saç derisinin nemlendirmeye, kepeklerin azalmasına yardımcı oluyor.
- Tırnak batması sonrasında oluşan iltihaplanmanın yayılmasını önlüyor.
Peki çay ağacı yağı nasıl kullanılır?