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  3. 05 Ocak 2019 12:56

Çay ağacı yağının faydaları

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ve sivilceden siyah noktalara kadar tüm cilt sorunlarına iyi gelen çay ağacı yağı nedir, nasıl kullanılır sizler için araştırdık. İşte tüm ayrıntıları ile çay ağacı yağının faydaları...

Çay ağacı yağının faydaları

Çay ağacı yağı, Avusturalya'da yetişen Hint defnesi bitkisinden elde ediliyor.

Peki çay ağacı yağının faydaları neler?

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Çay ağacı yağının faydaları

- Antibakteriyel özelliği ile cilt üzerindeki bakterileri öldürüyor.

- Sivilcelerin azalmasına, iltihaplı olan büyük sivilcelerin şişmesini engelliyor.

- Ağız yaraları ve uçuğun iyileşme sürecini hızlandırıyor.

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Çay ağacı yağının faydaları

- Kuruyan saç derisinin nemlendirmeye, kepeklerin azalmasına yardımcı oluyor.

- Tırnak batması sonrasında oluşan iltihaplanmanın yayılmasını önlüyor.

Peki çay ağacı yağı nasıl kullanılır?

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Çay ağacı yağının faydaları

Birden fazla faydası bulunan çay ağacı yağının uygulayacağını bölgeye göre kullanım talimatları değişiyor.


Örneğin; yüzünüzde çıkan sivilcelerin üzerine kulak çubuğu yardımıyla birkaç damla sürebilirsiniz.

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