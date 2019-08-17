Çay tiryakilerine kötü haber
Çay tiryakilerini üzen bir açıklama geldi. Hergün çay içenlerin dikkatini çeken araştırmanın sonuçlarını açıklayan uzmanlar, insan sağlığına veren zararları sınıflandırdı. Yapılan bir araştırmaya göre her gün çay içenlerin
Beslenme ve Diyet Uzmanı Akbulut, Ramazan'da yediklerimizin ve içtiklerimizin önemine dikkat çekiyor. Çay içenlerin dikkat etmesi gerekenler! Hergün çay içenler...
Ramazan'da gün içinde susuzluk yaşamamak için tuz ve baharat tüketiminin azaltılması gerektiğini söyleyen Akbulut, böbrek sağlığını korumak için bu konuya çok dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.
SIVI KAYBI Ramazan ayının vazgeçilmezleri olan çay ve kahve, vücudun su ihtiyacını karşılamaz aksine vücuttan su atılmasına neden olur.