SON DAKİKA
İSTANBUL'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ ! TRAMVAY VE VAPUR SEFERLERİ DURDU
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Ağustos 2019 12:40

Çay tiryakilerine kötü haber

Çay tiryakilerini üzen bir açıklama geldi. Hergün çay içenlerin dikkatini çeken araştırmanın sonuçlarını açıklayan uzmanlar, insan sağlığına veren zararları sınıflandırdı. Yapılan bir araştırmaya göre her gün çay içenlerin

Çay tiryakilerine kötü haber

Beslenme ve Diyet Uzmanı Akbulut, Ramazan'da yediklerimizin ve içtiklerimizin önemine dikkat çekiyor. Çay içenlerin dikkat etmesi gerekenler! Hergün çay içenler...

1/ 21
Çay tiryakilerine kötü haber

Ramazan'da gün içinde susuzluk yaşamamak için tuz ve baharat tüketiminin azaltılması gerektiğini söyleyen Akbulut, böbrek sağlığını korumak için bu konuya çok dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

2/ 21
Çay tiryakilerine kötü haber

SIVI KAYBI Ramazan ayının vazgeçilmezleri olan çay ve kahve, vücudun su ihtiyacını karşılamaz aksine vücuttan su atılmasına neden olur.

3/ 21
Çay tiryakilerine kötü haber

Beslenme ve Diyet Uzmanı Akbulut, sıvı kaybının sonunda bulantı, baş dönmesi, tansiyon düşmesi ve bayılma hissi gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğinin altını çiziyor.

4/ 21
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM