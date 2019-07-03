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  3. 03 Temmuz 2019 12:35

Çay tiryakilerine kötü haber! Öyle bir zararı var ki...

Türk kültürünün en önemli içeceklerinden biri olan çay bilinçsizce tüketilince vücuda zarar veriyor. Sabah kahvaltılarında akşam yemeklerinde sonra tüketilen çayın sağlık açısından pek faydalı olduğunu söylenemez. Peki sudan sonra

Çay tiryakilerine kötü haber! Öyle bir zararı var ki...

Çay, Türk kültürünün en önemli içeceklerinden biridir. Sabah kahvaltılarında akşam yemeklerinde sonra tüketilen çayın sağlık açısından pek faydalı olduğunu söyleyemeyeceğiz.

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Çay tiryakilerine kötü haber! Öyle bir zararı var ki...

Sudan sonra ikinci olarak en çok tükettiğimiz çay, bilinçsizce içilirse vücudumuza zarar verebiliyor.

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Çay tiryakilerine kötü haber! Öyle bir zararı var ki...

Uzmanlara göre, aşırı çay tüketimi mide bulantısı, baş ağrısı, sinir bozukluğu, kalpte çarpıntı, elde titreme, demir eksikliği, kansızlık ve uykusuzluk gibi birçok soruna yol açtığını açıkladı.

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Çay tiryakilerine kötü haber! Öyle bir zararı var ki...

Bu sorunlar dışında çayın neden olduğu zararları açıklıyoruz.

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