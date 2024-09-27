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Çay tiryakilerine müjde: Bir etkisi daha ortaya çıktı

Çin'de yapılan bir araştırma günlük çay içme alışkanlığının biyolojik yaşlanmayı geciktirebileceğini ortaya koydu. İşte detaylar...

Kaynak: CNN Türk
Çay tiryakilerine müjde: Bir etkisi daha ortaya çıktı - Resim: 1

Yaşlanmaya karşı çay! Her gün çay içmenin insanlarda biyolojik yaşlanmayı geciktirdiği bildirildi.

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Çay tiryakilerine müjde: Bir etkisi daha ortaya çıktı - Resim: 2

Çin’deki Sichuan Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, günlük çay içme alışkanlığının biyolojik yaşlanmayı geciktirebileceğini ortaya koydu.

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Çay tiryakilerine müjde: Bir etkisi daha ortaya çıktı - Resim: 3

“The Lancet” dergisinde yayımlanan araştırma makalesinde, “Düzenli çay içenler daha yavaş biyolojik yaşlanma belirtileri gösteriyor.

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Çay tiryakilerine müjde: Bir etkisi daha ortaya çıktı - Resim: 4

Her gün üç fincan veya altı ila sekiz gram arasında çay yaprağı tüketmek, yaşlanmayı yavaşlatıyor” denildi.

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