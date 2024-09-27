Çay tiryakilerine müjde: Bir etkisi daha ortaya çıktı
Çin'de yapılan bir araştırma günlük çay içme alışkanlığının biyolojik yaşlanmayı geciktirebileceğini ortaya koydu. İşte detaylar...
Kaynak: CNN Türk
Yaşlanmaya karşı çay! Her gün çay içmenin insanlarda biyolojik yaşlanmayı geciktirdiği bildirildi.
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Çin’deki Sichuan Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, günlük çay içme alışkanlığının biyolojik yaşlanmayı geciktirebileceğini ortaya koydu.
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“The Lancet” dergisinde yayımlanan araştırma makalesinde, “Düzenli çay içenler daha yavaş biyolojik yaşlanma belirtileri gösteriyor.
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Her gün üç fincan veya altı ila sekiz gram arasında çay yaprağı tüketmek, yaşlanmayı yavaşlatıyor” denildi.
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