''Çaysız, kahvesiz yapamam'' diyenler bu habere dikkat!
Gün içinde sık sık tüketilen çay ve kahvenin sağlığa etkileriyle ilgili yeni bir araştırma yapıldı.
Birleşik Krallık'ta yarım milyondan fazla insandan elde edilen veriler, diğerlerinden daha fazla kahve içen insanlara ve bu kişilerdeki kanser risklerine baktı.
Sıcak Çay veya kahve içmek boğaz kanseri riskinizi neredeyse üç katına çıkarıyor Araştırma, sıcak içecek tüketen kişilerin Yemek borusu kanseri riskinin, içmeyenlere göre 2,8 kat daha fazla olduğunu tespit ediyor.
Kahve ve çay içme olasılığı en yüksek olan kişilerin yemek borusu kanseri riskinin içmeyenlere göre 2,8 kat daha fazla olduğu bulundu. Ancak araştırma, katılımcılara kahvelerini “ılık”, “sıcak” veya “çok sıcak” olarak içmeyi sevip sevmediklerini de sordu.
Ilık bir demleme tercih edenlerin içmeyenlere göre 2,7 kat daha fazla risk altında olduğu, “sıcak” ise 5,5 kat, “çok sıcak” ise 4,1 kat daha fazla risk taşıdığı tespit edildi.