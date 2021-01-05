  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Ocak 2021 10:05

Çin aşısının analiz çalışmalarından ilk görüntüler

Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkemize getirilmesinin ardından aynı gün Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında analiz çalışmalarına başlandı. Analiz çalışmalarına ilişkin ilk görüntüler paylaşıldı.

Çin aşısının analiz çalışmalarından ilk görüntüler

Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısının Türkiye'ye getirilmesinin ardından aynı gün Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında analiz çalışmalarına başlandı.

1/ 20
Çin aşısının analiz çalışmalarından ilk görüntüler

30 Aralık 2020 sabahı Ankara’ya getirilen CoronaVac aşılarının ilk partisi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depoları'na yerleştirildi.

2/ 20
Çin aşısının analiz çalışmalarından ilk görüntüler

Aşılardan alınan numuneler, analizlerinin yapılması için soğuk zincir ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları'na gönderildi.

3/ 20
Çin aşısının analiz çalışmalarından ilk görüntüler

Numunelerin analizleri, tüm dünyada uygulanmakta olan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştiriliyor.

4/ 20
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM