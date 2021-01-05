Çin aşısının analiz çalışmalarından ilk görüntüler
Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkemize getirilmesinin ardından aynı gün Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında analiz çalışmalarına başlandı. Analiz çalışmalarına ilişkin ilk görüntüler paylaşıldı.
Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısının Türkiye'ye getirilmesinin ardından aynı gün Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında analiz çalışmalarına başlandı.
30 Aralık 2020 sabahı Ankara’ya getirilen CoronaVac aşılarının ilk partisi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depoları'na yerleştirildi.
Aşılardan alınan numuneler, analizlerinin yapılması için soğuk zincir ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları'na gönderildi.