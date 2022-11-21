Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs alarmı: Yüz yüze eğitime ara verildi

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Günlük vaka sayısı geçen haftadan bu yana ikiye katlanırken, son 24 saatte 2 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin 91 yaşındaki bir kadın ve 88 yaşında bir erkek olduğu, her ikisinin halihazırda sağlık sorunları bulunduğu kaydedildi.

Şehirde önceki gün 87 yaşındaki bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi, ülkede yaklaşık 6 ay sonra Kovid-19'a bağlı ilk can kaybı olarak kaydedildi.