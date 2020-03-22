Çinli bilim adamları koronavirüsün raporunu çıkardı

Uzmanlar, koronavirüs salgınıyla ilgili mekanizmayı anlamanın zaman alacağını belirtiyor. Ancak Çinli bilim adamlarının yayımladığı veriler kimlerin daha fazla risk altında olduğuna dair bilgiler sunuyor. Verilere göre kadınlarla erkeklerin virüsle temas etmesi ihtimali eşit.