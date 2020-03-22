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  3. 22 Mart 2020 18:10

Çinli bilim adamları koronavirüsün raporunu çıkardı

Çin’in Vuhan kentinde tespit edildikten sonra dünya çapında yayılan koronavirüs salgını tüm önlemlere rağmen etkisini sürdürüyor. Çin'de bilim adamları koronavirüse yakalanmış 72 bin 314 hastayı analiz etti. Yayımlanan veriler kimlerin daha fazla risk altında olduğuna dair bilgiler sunuyor. İşte rapora yansıyan sonuçlar...

Çinli bilim adamları koronavirüsün raporunu çıkardı

Çin Hastalıkla Mücadele ve Önleme Merkezi geçen ay, koronavirüse yakalanan 72 bin 314 hastayla ilgili bilgilerin analiz edildiği bir belge yayımladı.

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Çinli bilim adamları koronavirüsün raporunu çıkardı

Uzmanlar, koronavirüs salgınıyla ilgili mekanizmayı anlamanın zaman alacağını belirtiyor. Ancak Çinli bilim adamlarının yayımladığı veriler kimlerin daha fazla risk altında olduğuna dair bilgiler sunuyor. Verilere göre kadınlarla erkeklerin virüsle temas etmesi ihtimali eşit.

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Çinli bilim adamları koronavirüsün raporunu çıkardı

HASTALARIN YÜZDE 51'İ ERKEKÇin'de hastalığa yakalananların yüzde 51'i erkek, yüzde 48,6'sı kadın.

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Çinli bilim adamları koronavirüsün raporunu çıkardı

ÖLENLERİN YÜZDE 63,8'İ ERKEKAncak veriler virüsün erkeklerde kadınlardan daha etkili olduğunu gösteriyor. Tabloya bakıldığında Çin'de ölenlerin yüzde 63,8'i erkek, yüzde 36,2'si kadın.

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