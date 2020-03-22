Çinli bilim adamları koronavirüsün raporunu çıkardı
Çin’in Vuhan kentinde tespit edildikten sonra dünya çapında yayılan koronavirüs salgını tüm önlemlere rağmen etkisini sürdürüyor. Çin'de bilim adamları koronavirüse yakalanmış 72 bin 314 hastayı analiz etti. Yayımlanan veriler kimlerin daha fazla risk altında olduğuna dair bilgiler sunuyor. İşte rapora yansıyan sonuçlar...
Çin Hastalıkla Mücadele ve Önleme Merkezi geçen ay, koronavirüse yakalanan 72 bin 314 hastayla ilgili bilgilerin analiz edildiği bir belge yayımladı.
Uzmanlar, koronavirüs salgınıyla ilgili mekanizmayı anlamanın zaman alacağını belirtiyor. Ancak Çinli bilim adamlarının yayımladığı veriler kimlerin daha fazla risk altında olduğuna dair bilgiler sunuyor. Verilere göre kadınlarla erkeklerin virüsle temas etmesi ihtimali eşit.
HASTALARIN YÜZDE 51'İ ERKEKÇin'de hastalığa yakalananların yüzde 51'i erkek, yüzde 48,6'sı kadın.