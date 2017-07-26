Cinsel ilişki öncesi uzak durmanız gereken 17 yiyecek

Humusdan uzak durun. Bu meze, ranch soslara ve ekşi kremaya oranla daha sağlıklı bir alternatif, çünkü bakliyattan ve zeytinyağından yapılır, bu yüzden protein ve sağlıklı yağlar içerir. Ama eğer gaz ve şişkinlikten uzak durmak istiyorsanız bakliyatlardan da uzak durmalısınız. Onun yerine, süzme yoğurtlu, bakliyat içermeyen ve diğer süt ürünleri temelli soslara göre daha az laktoz içeren bir sos tercih edin.

