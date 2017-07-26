Cinsel ilişki öncesi uzak durmanız gereken 17 yiyecek
Michigan Üniversitesi profesörü ve İşlevsel Gastrointestinal Hastalıklar Uluslararası Vakfı danışmanı Dr. William Chey, biriyle randevunuz olduğunda uzak durmanız gereken yiyecekleri ve nedenlerini sıraladı.
Humusdan uzak durun. Bu meze, ranch soslara ve ekşi kremaya oranla daha sağlıklı bir alternatif, çünkü bakliyattan ve zeytinyağından yapılır, bu yüzden protein ve sağlıklı yağlar içerir. Ama eğer gaz ve şişkinlikten uzak durmak istiyorsanız bakliyatlardan da uzak durmalısınız. Onun yerine, süzme yoğurtlu, bakliyat içermeyen ve diğer süt ürünleri temelli soslara göre daha az laktoz içeren bir sos tercih edin.
Çubuk krakerlerden uzak durun. Bu yiyecekler de problemli yiyecekler listesinde yer alsa da çok kötü yiyecekler olmadığını söyleyelim. Uzman Dr. Chey sorunun bu ürünlerin hazırlandıkları hamurdaki buğday olduğunu belirtiyor. Ayrıca şunu aklınızda bulundurun, randevu gerginliği glisemik indeks problemlerini artırabilir, buğday içeren ürünlerden bu yüzden de uzak durmanız iyi bir fikir. Onun yerine; pirinç-mısır veya patatesli atıştırmalıkları tercih edin, özellikle de gaza yatkınlığınız varsa. Dr. Chey bu malzemelerin sindirim sisteminiz tarafından parçalanıp emilmesinin daha kolay olduğunu belirtiyor.
Sakızdan uzak durun. Evet evde film izleyip rahatlama öncesinde naneli bir sakızla nefesinizi tazelemek istemeniz çok doğal, ama şekersiz sakızlar da vücudunuzun sindiremediği sorbitol içerir. Ardından olacakların da pek ateşli olmayacağı kesin. Onun yerine, nefesinizi tazelemek istiyorsanız ağzınızı ağız çalkalama suyuyla çalkalayın ve bir fincan nane çayı için.
Jöle şekerlemelerden uzak durun. Dr. Chey diyor ki; "Sindirim sisteminizde yaşayan bakterilere ve vücudunuzun sindirme kapasitesine bağlı olarak jöleli şekerler tam bir felaket olabilir, özellikle de şekersiz olanları." Çoğu markanın jöleli şekerlerinde çoğu kişinin vücudunda düzgün emilemeyen fruktoz bulunur. Ve bu ürünlerin şekersiz olanları çok daha kötü bir tercih, çünkü genelde bu ürünler, insanların sindiriminde emilemeyen ve doğal haliyle idrar söktürücü olarak kullanılan sorbitol isimli şeker alkolü ile tatlandırılırlar. Onun yerine; yağsız patlamış mısır yiyin.