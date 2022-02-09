Çocuklarda en sık görülen Omicron belirtisi açıklandı

AKCİĞERLERDEN DAHA ÇOK ÜST SOLUNUM YOLLARINI HEDEF ALIYOR

Pediatrik bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Andrew Pavia, "Omicron'un küçük çocuklarda farklı davrandığını düşünmek için birçok neden var." dedi ve şunları söyledi;

"Küçük çocuklarda hastalığa doğru daha fazla kayma görüyoruz. Bu muhtemelen virüsteki değişikliklerle ilgili. Varyant üst solunum yollarına akciğerlerden daha fazla saldırıyor ve bu da gelişim çağındaki küçük yaştaki çocukları daha fazla etkiliyor."