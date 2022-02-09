Çocuklarda en sık görülen Omicron belirtisi açıklandı
Koronavirüsün Omicron varyantının belirtileri çocuklarda farklılık gösterebiliyor. Uzmanlar dikkat edilmesi gereken semptomu açıklayarak ebeveynleri uyardı.
Omicron varyantının özellikle aşılı insanlarda diğer varyantlara göre daha hafif olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Ancak çocuklar çoğunlukla aşısız ve uzmanlar Omicron'un çocukları daha fazla etkileyebileceğini düşünüyor.
AKCİĞERLERDEN DAHA ÇOK ÜST SOLUNUM YOLLARINI HEDEF ALIYOR
Pediatrik bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Andrew Pavia, "Omicron'un küçük çocuklarda farklı davrandığını düşünmek için birçok neden var." dedi ve şunları söyledi;
"Küçük çocuklarda hastalığa doğru daha fazla kayma görüyoruz. Bu muhtemelen virüsteki değişikliklerle ilgili. Varyant üst solunum yollarına akciğerlerden daha fazla saldırıyor ve bu da gelişim çağındaki küçük yaştaki çocukları daha fazla etkiliyor."
ÇOCUKLARDA KİLİT SEMPTOM ÖKSÜRÜK
Koronavirüse yakalanan ve hastaneye gidecek kadar hastalanan çocukların çoğu sağlık kuruluşlarına özel bir öksürük ile başvuruyor. Doktorlar, hırıltılı bu öksürüğün kulağa havlama sesi gibi geldiğini belirtiyor.
Çocukların burun geçişleri küçük olduğu için tıkanmalar çok daha sık yaşanır. Bu tür hastalıklarda iltihaplı solunum yolları tahrişe neden olurken çocuklar öksürürken köpek veya fok sesine benzeyen sesler çıkarabilir.