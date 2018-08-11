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  3. 11 Ağustos 2018 12:15

Çörek otunun mucizeleri

Çörek otunun mucizeleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) çörek otu için: "Çörek otunu kullanın, ölümden başka her şeye devadır." buyurmuşlardır. Ayrıca çörek otu yağının iyileştirici ve güzelleştirici olması nedeniyle Kleopatra tarafından da kullanıldığı bilinmektedir. İbn-i Sina ünlü "Hastalıkların Kanunu" kitabında çörek otunun metabolizmayı uyardığını, uyuşukluğu ve halsizliği engellediğini savunmaktadır.

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Çörek otunun mucizeleri

Çağımızda ise modern tıp, bu mükemmel bitkinin özelliklerini, uyarıcı özelliği nedeniyle hemoroit, ishal, nezle, öksürük ve tenya gibi hastalıkların tedavisinde kullanmaktadır.

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Çörek otunun mucizeleri

Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalarda ise çörek otunun balla karıştırılarak yardımcı tedavi olarak uygulandığında Aids hastalığının tedavisinde şaşırtıcı sonuçlar alınabileceği ortaya çıkmıştır.

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Çörek otunun mucizeleri

Erkeklerde görünen iktidarsızlığa için ise her gün düzenli olarak 200 gr çörek otunu sabahları aç karnına tüketmeniz gerekmektedir.

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