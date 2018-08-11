Çörek otunun mucizeleri
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) çörek otu için: "Çörek otunu kullanın, ölümden başka her şeye devadır." buyurmuşlardır. Ayrıca çörek otu yağının iyileştirici ve güzelleştirici olması nedeniyle Kleopatra tarafından da kullanıldığı bilinmektedir. İbn-i Sina ünlü "Hastalıkların Kanunu" kitabında çörek otunun metabolizmayı uyardığını, uyuşukluğu ve halsizliği engellediğini savunmaktadır.
Çağımızda ise modern tıp, bu mükemmel bitkinin özelliklerini, uyarıcı özelliği nedeniyle hemoroit, ishal, nezle, öksürük ve tenya gibi hastalıkların tedavisinde kullanmaktadır.
Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalarda ise çörek otunun balla karıştırılarak yardımcı tedavi olarak uygulandığında Aids hastalığının tedavisinde şaşırtıcı sonuçlar alınabileceği ortaya çıkmıştır.