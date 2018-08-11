Çörek otunun mucizeleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) çörek otu için: "Çörek otunu kullanın, ölümden başka her şeye devadır." buyurmuşlardır. Ayrıca çörek otu yağının iyileştirici ve güzelleştirici olması nedeniyle Kleopatra tarafından da kullanıldığı bilinmektedir. İbn-i Sina ünlü "Hastalıkların Kanunu" kitabında çörek otunun metabolizmayı uyardığını, uyuşukluğu ve halsizliği engellediğini savunmaktadır.