Corona virüsü belirtileri nelerdir ? İşte corona hakkında bilmeniz gerekenler
Corona virüsü belirtileri neler? Dünyada yeni tip corona virüsü tanısı konan kişilerin sayısı 160 bini aştı. Ülkemizde de yurt dışı temaslı ilk vakanın açıklanmasının ardından önlemler artırıldı. Türkiye'de son açıklanan bilgiye göre 18 vaka bulunuyor. Peki, corona virüsünden nasıl korunulur? Corona virüsü nasıl belli olur?
Corona virüsü belirtileri neler? Dünyada yeni tip corona virüsü tanısı konan kişilerin sayısı 160 bini aştı. Ülkemizde de yurt dışı temaslı ilk vakanın açıklanmasının ardından önlemler artırıldı. Türkiye'de son açıklanan bilgiye göre 18 vaka bulunuyor. Peki, corona virüsünden nasıl korunulur? Corona virüsü nasıl belli olur? Corona virüsü semptomları neler? İşte corona virüsü belirtileri...
CORONA VİRÜS NASIL BULAŞIR?
Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların; *ortamdaki diğer bireyler tarafından solunmasıyla , *damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin , ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaştığı tahmin edilmektedir.