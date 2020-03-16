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  3. 16 Mart 2020 14:00

Corona virüsü belirtileri nelerdir ? İşte corona hakkında bilmeniz gerekenler

Corona virüsü belirtileri neler? Dünyada yeni tip corona virüsü tanısı konan kişilerin sayısı 160 bini aştı. Ülkemizde de yurt dışı temaslı ilk vakanın açıklanmasının ardından önlemler artırıldı. Türkiye'de son açıklanan bilgiye göre 18 vaka bulunuyor. Peki, corona virüsünden nasıl korunulur? Corona virüsü nasıl belli olur?

Corona virüsü belirtileri nelerdir ? İşte corona hakkında bilmeniz gerekenler

Corona virüsü belirtileri neler? Dünyada yeni tip corona virüsü tanısı konan kişilerin sayısı 160 bini aştı. Ülkemizde de yurt dışı temaslı ilk vakanın açıklanmasının ardından önlemler artırıldı. Türkiye'de son açıklanan bilgiye göre 18 vaka bulunuyor. Peki, corona virüsünden nasıl korunulur? Corona virüsü nasıl belli olur? Corona virüsü semptomları neler? İşte corona virüsü belirtileri...

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Corona virüsü belirtileri nelerdir ? İşte corona hakkında bilmeniz gerekenler

CORONA VİRÜS NEDİR?
Yeni corona virüs solunum yollarında enfeksiyon yapan bir virüstür.

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Corona virüsü belirtileri nelerdir ? İşte corona hakkında bilmeniz gerekenler

CORONA VİRÜS NASIL BULAŞIR?
Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların; *ortamdaki diğer bireyler tarafından solunmasıyla , *damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin , ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaştığı tahmin edilmektedir.

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Corona virüsü belirtileri nelerdir ? İşte corona hakkında bilmeniz gerekenler

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
• Yüksek Ateş • Öksürük • Solunum sıkıntısı • Şiddetli vakalarda zatürre , ağır solunum yetmezliği , böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir.

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