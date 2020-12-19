İşte koronavirüs geçirenleri bekleyen tehlike! Uzman isim tek tek saydı
Koronavirüs geçirenler virüsün etkilerini aylar sonra dahi yaşayabiliyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, hastalığı hafif semptomlarla atlatan kişilerde ya da gençlerde bile bazı belirtilerin uzun süre devam edebileceğine dikkat çekti.
Sözcü'de yer alan habere göre, "Zatürre, akciğerde sıvı birikimi ve akciğer dokusunda iltihaplanmayla oluşur. Covid-19 zatürresi (pnömonisi) her iki akciğeri de tutma eğilimindedir ve hastalarda öksürük, nefes darlığı gibi belirtilere neden olur" diyen Uzun, devamında şunları kaydetti:
"Çoğu hastada tamamen iyileşir. Ancak bazı hastalarda zatürre daha da şiddetlenir, akciğerlerde daha çok sıvı birikimi olur ve akciğer dokusu yeterince oksijen alamaz hale gelir. Dolayısıyla bazı durumlarda akciğer dokusunun eski haline dönmesi için ek tedavi gerekebileceği gibi bazen de tedaviye rağmen akciğeri eski haline döndürmek mümkün olmaz."
"Gençlerde felce yol açabilir"
Covid-19 başlıca akciğerleri etkileyen bir hastalık olmakla birlikte farklı organlarda da hasara yol açabildiğine dikkati çeken Dr. Uzun, öyle konuştu:
"Hastalığı hafif atlatmış kişilerde dahi kalp kasında hasar oluşumuna rastlanmıştır. Kalp kasındaki bu zayıflama, hastanın ileride kalp yetmezliği riskini artırabilir. Covid-19, gençlerde bile nöbet, felç, geçici felç gibi durumlara sebep olabilir. Kanı daha kolay pıhtılaştırdığı için kılcal damarlarda tıkanmaya yol açabilir. Covid-19'un bu etkisi uzun vadede karaciğer, böbrek gibi organlarda hasar meydana getirir. Bu hastalık psikiyatrik sorunları da tetikleyebilir."