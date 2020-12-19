İşte koronavirüs geçirenleri bekleyen tehlike! Uzman isim tek tek saydı

"Çoğu hastada tamamen iyileşir. Ancak bazı hastalarda zatürre daha da şiddetlenir, akciğerlerde daha çok sıvı birikimi olur ve akciğer dokusu yeterince oksijen alamaz hale gelir. Dolayısıyla bazı durumlarda akciğer dokusunun eski haline dönmesi için ek tedavi gerekebileceği gibi bazen de tedaviye rağmen akciğeri eski haline döndürmek mümkün olmaz."