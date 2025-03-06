Covid-19’un tüm varyantlarına karşı yeni antikor tedavisi geliştirildi
Bilim insanları, virüsün daha az değişken kısmını hedef alarak Covid-19 varyantlarına karşı etkili çift antikor tedavisi geliştirdi.
Kaynak: DHA
Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, virüsün daha az değişken kısmını hedef alarak Covid-19 varyantlarına karşı etkili çift antikor tedavisi geliştirdi.
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Bir antikor, virüsün stabil bir kısmına bağlanırken, diğer antikor enfeksiyonu engelliyor.
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Bu yenilikçi yaklaşım, tüm test edilen SARS-CoV-2 varyantlarını etkisiz hale getirdi.
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Çalışmanın kıdemli yazarı Christopher O. Barnes, “Değişen bir virüse karşı, virüs evrimine dirençli yeni bir tedavi nesli geliştirdik, bu tedavi, SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş kişiler için yıllarca faydalı olabilir” dedi.
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